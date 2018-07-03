教你玩转信用卡-暑期旅游季来袭 出行花钱有门道

商依琳

晨报记者 刘志飞（理财主笔）

孩子们快放暑假了，又到了全年旅游的旺季，据中青旅近期发布报告显示，超六成暑期出游游客将选择出境游。为此，银联国际推出了“全球旅行季”暑期专属优惠活动，覆盖了169个国家和地区，境外逾2万家商户参与此活动。各家银行信用卡中心也不甘示弱，出境游优惠力度空前。记者盘点了几张热门信用卡的活动，带来一份玩转信用卡指南。

云闪付方便快捷优惠多

如今移动支付发展迅速，许多人都习惯了一部手机走天下。除了热门的支付宝和微信两种支付方式，游客也可以利用“云闪付”App把银联卡绑定在手机上，在境外26个国家和地区获得与境内一致的移动支付体验，出行支付极其便利。

今年的“全球旅行季”暑期优惠活动中，银联为使用“云闪付”APP的出境游客提供了境外移动支付的专属优惠：一是我国港澳台地区和日本、俄罗斯、澳大利亚等国家的商户提供银联手机闪付优惠，如使用银联手机闪付可享莫斯科机场快线1卢布购票；二是持卡人可在APP内下载“优计划”优惠券,覆盖境外17个国家和地区约6000家商户门店，享店内同期最优优惠；三是可查询商户优惠、用卡贴士、退税攻略等各类实用信息。

即使不使用移动支付，持有银联卡的自由行游客也可登录Expe-dia、Hotels.com等旅行平台以优惠价格预订酒店；在阿联酋航空、埃塞俄比亚航空等航空公司官网通过银联在线支付购票享最高八折优惠；选择自驾出行还可享Hertz赫兹租车八五折加立减1天专属优惠等。

暑假期间多为带孩子出游，此类游客可多加关注亲子类商户优惠，如参观美国大都会博物馆、荷兰梵高博物馆等，持银联卡可享门票、纪念品赠送以及消费折扣； 全家人乘皇家加勒比游轮漫游海上，用银联卡可享丰富权益及优惠； 马来西亚乐高乐园、美国旧金山海湾水族馆等主题乐园也为银联卡持卡人提供门票优惠。

信用卡优惠全面覆盖

暑期即将来临，各银行都在信用卡推广上下足了工夫，优惠措施可谓五花八门。

签证类：凡招行信用卡持卡人通过掌上生活办理境外签证频道指定目的地签证产品并全额支付，出签率高达99.9%并享拒签全额赔付；通过中信银行办理日本单次签证，签证费仅需329元。

产品类：凡招行信用卡持卡人凭专属优惠码预订并支付Trav-elzoo旅游族度假产品享7%立减优惠；凡浦发信用卡持卡人至众信旅游直营店全额支付购买指定境外游产品满1万元可享0利率0手续费分期购+立减800元活动，在携程旅行App或官网线上全额支付订购指定境外度假产品也可享立减300元活动。

机票类：凡招行指定Visa信用卡持卡人通过海航服务热线95339购买海航所有国际及地区自营航线的中国始发单程、往返程机票享最高13%优惠； 凡建行龙卡信用卡持卡人进入玩途活动页面全额支付预定国际机票，成功出行后即返10个奖励基金/张，可抵扣玩途所有产品且无门槛及限制；凡浦发信用卡持卡人登录携程旅行App可免费抢领国际机票立减50元优惠券。

泊车类：凡银联白金卡持卡人可享浦东机场1元停车活动；凡指定品牌工银信用卡个人持卡人可享机场泊车首日免费+85折优惠； 凡工银JCB信用卡个人持卡人享最长5日免费机场代泊车。

租车类：凡建行龙卡信用卡持卡人可领取惠租车价值1100元海外租车礼包或租租车88折优惠券； 凡工银信用卡持卡人尊享Hertz全球租车9折+立减1天或升级车组活动。

WiFi类：凡工银Visa金卡及以上持卡人在环球漫游预定境外免费WiFi5天或以上可减免2日租赁费用；凡工银万事达信用卡金卡及以上持卡人在漫游超人预定境外免费WiFi3天或以上享首2日免费，白金卡及以上持卡人租赁天数达8天或以上可享免费4天的优惠； 凡工银JCB信用卡个人持卡人指定优惠国家或地区享最高7天境外WiFi免租赁费用。

住宿类：凡工银信用卡持卡人入住泰国蒂瓦娜、都喜天阙、察殿酒店最优可享房价7折、餐饮8折、SPA理疗8折优惠活动；凡农行环球商旅卡持卡人月度消费满1000元可享受特惠价格预订温德姆精彩亚洲度假套餐一份（包含4天3晚住宿、早餐、酒店当地机场接送机服务）； 凡广发Visa信用卡持卡人在俄罗斯、日本预定指定酒店可享最优9折优惠； 凡浦发信用卡持卡人登录携程旅行App可免费抢领境外酒店立减50元优惠券。

消费类：凡招行Visa信用卡持卡人在新西兰、澳大利亚、日本精选商户可享最低8折优惠；凡工银Visa信用卡持卡人在欧洲指定机场免税店使用Visa网络支付，单笔消费满指定金额享立减10%专属优惠； 凡建行龙卡信用卡Visa 持卡人在The Bicester Village Shopping Collection 九大购物村消费可获得最高18%独家优惠；凡农行万事达信用卡持卡人在美国地区指定商户门店通过万事达卡网络以美元消费，即有机会享受积分免单及返现优惠； 凡广发Visa信用卡持卡人在俄罗斯、日本预定指定商户消费可享最优75折优惠。

小贴士：市民们可根据自身出行需求选办相应银行信用卡，多人分开办理不同银行信用卡更省时快捷，另外也要注意优惠活动的截止时间。