科技加持金融-挖掘科技潜能满足用户需求

罗佳明 晨报记者 李俊

刚刚过去的一个月，消费金融市场让人看得眼花缭乱，马上消费新增融资20亿，捷信金融“黑科技”助智能创新以及海尔金融用科技打造场景融合。人工智能、大数据、移动互联网、物联网、区块链等前沿科技正与金融行业深度融合，带来服务模式和客户体验的持续升级。

马上消费金融：新增战略融资20亿

6月26日，马上消费金融新增战略融资20亿，注册资本从22.1亿元增至40亿元，成为内资第一大消费金融公司。

值得一提的是，作为为数不多坚持自主研发的公司，马上消费金融已经建设完成15套大类系统，上百个子系统。

CEO赵国庆认为，“技术之战，金融只是战场”。未来金融企业之间的竞争越来越激烈，科技创新将是公司的核心竞争力。未来一定会看到在金融科技企业之间越来越激烈的竞争，这种竞争会不断从金融层面向技术层面倾斜，因为商业发展到今天，本来就已经是一场技术之战，金融行业恰好是技术发展到当下最适合的战场。未来3-5年里，得技术者得天下。

捷信消费金融：“黑科技”助力消费金融智慧创新

近期，捷信在微信平台端引入了文本聊天机器人Chat-bot，通过预设问题和答案，Chat-bot 平均每天可处理约10,000个客户问题，客户只需等候最多一秒就会接通，并且Chat-bot还具备自动学习功能，若客户的问题表述机器人不能完全确认，Chat-bot会根据自己的理解拟出建议答案并发送给静默坐席帮助审核修改，再由Chat-bot将最终答案反馈给客户。下一次，这个问题将被Chat-bot完全自主解决。

在语音客服端引入语音机器人Voice-bot，可7天无休不间断运行，并根据客户喜好设置呼叫时间点，从而避免打扰客户的工作和生活，同时也让客服人员能够专注于处理更复杂和专业的客户需求。目前，捷信已有15%~20%的日常外呼电话通过Voice-bot拨出，每日平均服务85,000名客户。

捷信消费金融有限公司董事长弗里德里奇表示：“在捷信，先进科技的应用不仅为我们带来了产品的升级，也促进了运营水平和风控能力的提升以及客户体验的优化。基于此，我们才能不断创新，为更广大人群提供普惠的现代金融服务。未来，捷信将继续技术创新、产品创新和服务创新，践行普惠金融，推动消费金融行业的可持续发展。

海尔消费金融：用科技打造场景融合能力

6月21日，海尔消费金融创新研发中心总经理叶天比公开表示，”金融科技是场景核心驱动力。“海尔消费金融自主构建的“智慧云数据风控系统+智能链金融科技平台”双核驱动模式，一方面实现对用户信用消费需求的秒级响应，另一方面也通过构建万链平台，快速链接生态资源，透过金融为产品、渠道、用户赋能，与生态资源方共同经营用户，挖掘用户价值，实现金融价值重构。

据海尔消费金融头条号的文章显示：凭借丰富的场景、读秒的用户体验，2018年5月，用户已突破420万。

苏宁消费金融：独立部署节点成功接入苏宁联盟链

日前，苏宁消费金融通过独立部署节点成功接入苏宁联盟链，开展区块链黑名单数据上传和查询等业务，率先打造金融区块链成功应用案例，助力金融科技发展。

具体而言，苏宁消费金融将本机构产生的黑名单数据作为一个交易发布到区块链上，发布即可获得积分，用于查询其他机构发布的黑名单数据。也可设置投诉服务，当发现的黑名单数据造假时，也可在系统中追诉数据提供方。该应用可使黑名单的有效辨识度增加近20%，从而有效降低风控成本。

随着后期苏宁联盟链有效机构节点的扩展、黑名单共享算力的提升，风控的处理能力会更加有效和精准。

另外，苏宁消费金融发力科技金融研发，仅2018年上半年，就申请了15项关于大数据风控、生物特征识别、金融AI、区块链、金融云等方面的著作权专利。

随着消费金融的发展和业内竞争加剧，发掘科技潜能、满足用户需求已成为消费金融机构发展的重中之重。