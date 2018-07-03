中国互金协会秘书长陆书春直面金融科技：-不搞过度创新不当创新

罗佳明 晨报记者 李俊

6月30日，中国互联网金融协会秘书长陆书春在参加由21经济报道举办的《2018中国金融科技发展论坛》时表示，“金融科技行业要实现行稳致远，就要坚守金融初心，坚持合规发展，坚持需求导向。”

不同时期面临不同挑战

陆书春提出：“金融科技就是科技驱动的金融创新，其所具备的职能服务与传统金融业并无本质区别，没有改变金融的功能属性和风险属性。”

提及发展科技金融面临的挑战，陆书春认为：首先，金融科技初创期，部分企业缺乏金融风险的洗礼，风险意识和风险管理能力存在不足，只看到互联网带来的机遇，忽视了开展金融业务的风险。其次，在经营过程中，部分企业经营管理能力不足，业务发展稳定性和可持续性不够，其所依赖的大数据模型和定价体系没有经过完整经济周期的检验，模型有效性有待观察。最后，金融科技所服务的众多长尾客户的金融素养还存在欠缺。

对于解决行业风险和问题的方法。陆书春对金融科技企业提出坚守初心、需求导向，推动金融科技合规发展的建议。首先，以服务实体经济为主旨，在多层次金融市场和服务体系中找准定位、精准发力。不搞超过自己风险管控能力范围内的过渡创新不当创新；其次，在依法合规、风险可控的前提下，有计划有步骤有重点地推进金融科技创新；最后是不能脱离需求去空谈创新。聚焦在创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链等新增长点的培育过程中提供优质服务。

金融科技成大势所趋

近年来，金融科技概念在全球范围内迅速兴起，大数据、人工智能、云计算、区块链等科技创新，使支付、投融资、保险等产品服务更高效、更精准。21世纪经济报道推出的《2018中国金融科技发展地图》中也提到当今金融科技发展的6点趋势：

一是，移动化进程加快，大到国际型跨国机构，小到三四线城市城商行、农商行。都将移动战略作为未来三五年重要的战略目标。

二是数据作为为零售银行业务驱动引擎将推动未来三年内银行向零售业务的转型。

三是随着工农中建四大行齐齐牵手百度阿里腾讯京东； 蚂蚁金服五月和三家股份制银行形成伙伴关系，标志银行和金融科技公司从竞争走向合作。

四是随着各机构先后加大在人工智能的投入，将使金融业方方面面得到提升。

五是通过国内首个《中小银行上云白皮书》发布，以及银监会提出在“十三五”末期，银行业面向互联网场景的重要信息系统全部迁移至云计算架构平台，其他系统迁移比例不低于60％。得出日后“上云率”将越来越高。

最后则是未来区块链将会在金融业成为建立信任连接的基础设施，在多方机构、多组织、跨组织、跨机构的环境下打造一系列的可信链接。

但是近期，一些问题和风险隐患不断积累并爆发，引发社会高度关注。

完善容错试错机制

“中国互联网金融协会十分重视金融科技在提升金融服务水平、促进普惠金融发展等领域的作用和潜力，同时也高度关注金融科技应用可能带来的风险和监管挑战。”

陆书春表示“发展金融科技应建立完善试错容错机制，科学遴选相对成熟可靠、安全稳定的技术，应用到具有较高契合度的金融场景和业务流程，实现资金融通、支付清算、风险管理、价格发现等金融功能的升级和再造”