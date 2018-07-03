2018上海夏季音乐节开幕-聆听夏天的声音，就这样爱上上海

晨报记者 殷茵

夏天的声音是什么样的？是烈日下树叶间不知疲倦的蝉鸣，是黄梅天雨伞上淅淅沥沥的鼓点，是黄昏后紫藤廊轻轻回荡的风声，当然还有上海交响乐团音乐厅此起彼伏的蝈蝈声。上周末，2018上海夏季音乐节（MISA）在这里拉开帷幕。漫步长廊，观众可以从2018个声控发声器中听见雷声、蛙鸣与风声。走进音乐厅大厅，五千个蝈蝈笼子悬吊于空中，斑驳的光影、蝈蝈的鸣叫，“夏音Ⅱ”艺术装置绘制出一幅充满野趣的夏日图景。

转入音乐厅，一袭黑衣的候任总监梵志登执棒一身全白的纽约爱乐乐团，奏响了马勒《第五交响曲》与伯恩斯坦《小夜曲》。在随后两周的盛夏光景里，上海交响乐团音乐厅及上海城市草坪音乐广场将陆续呈现24场音乐会，用音乐感知这座城市的律动，也给所有爱乐人，一个爱上上海的理由。

《天书奇谭》复刻登场

古典不古板，有趣又有料，这才是属于夏天的声音。从永恒经典的纽约爱乐、皇家利物浦爱乐管乐队，到被誉为“每一位朋克、后朋克和先锋流行艺术家都在过去的30年中欠了他们一笔灵魂债”的地下丝绒乐队；从独具异域特色的尤克里里到中国民乐“代言人”古筝唢呐，都将在MISA的空间里彼此对话。

“做古典有新意，做跨界有趣味”，夏季音乐节尊重传统却从不拘泥于传统。当电影遇上交响乐，影像更加生动，音乐也变得鲜活。

2018奥斯卡最佳影片《水形物语》配乐大师亚历山大·德普拉将来沪，亲自执棒上海交响乐团《水形物语》的电影原声。更值得一提的是，今年，夏季音乐节还首度尝试自主制作了《天书奇谭》 电影原声音乐会。这部豆瓣评分9.0的动画电影经典之作，首版配音就是上海交响乐团录制的，但因当时技术限制，音轨无法分离，作曲家吴应炬老先生如今也早已故去。但在80后作曲家沈逸文的改编下，丁建华、乔榛、苏秀等一批当年风靡上海滩的配音老艺术家们的再度出山，这部经典得以重归舞台，相信将唤起70后、80后的集体时代记忆。

音乐绝不该被禁锢在室内。除了在音乐厅里举行的17场音乐会之外，MISA的另外7场音乐会将在上海城市草坪音乐广场举行，全部面向观众免费预约。“我们希望夏季音乐节可以让更多市民以极低的门槛欣赏一场高水平的音乐会，爱上音乐，爱上城市的夏天。”上海交响乐团团长周平说。

梵志登携纽爱首秀MISA

开票五分钟就一售而空，足见纽约爱乐在中国的超高人气以及上海夏季音乐节的魅力。尽管自2015年驻节以来，纽约爱乐早就是MISA的保留节目，但今年却有些不一样——这是即将于今年9月赴任纽约爱乐第二十六任音乐总监的梵志登，首次携亲兵在沪亮相。从古典到爵士，从马勒到伯恩斯坦，纽约爱乐将在梵志登和布拉姆韦尔·托维的接力执棒下，尽其所能地淋漓展现这支美国乐团驾驭各类音乐风格作品的全方位才能，而这正是梵志登最欣赏纽爱的地方。

“纽约爱乐最吸引我的地方，是他们对新音乐开放的态度以及对不同曲风的驾驭能力。”在他眼里，这支有着170多年历史的乐团在许多世界顶级指挥家的调教下，不仅将优秀的音乐基因一代代传承了下来，更有一种迷人的内在力量，“即便在音乐中最柔软的地方，他们也有一把抓住观众呼吸的能力。”

马勒《第五交响曲》、贝多芬《第五交响曲》、普罗科菲耶夫《第五交响曲》、斯特拉文斯基《春之祭》，这次纽爱带来的四部作品并不轻松，却深受梵志登的喜爱，“如果你问我为这些作品准备了多久，我想应该有50年。对于指挥家来说，所有的曲子都不应该临时抱佛脚，人生中每一段经历都在为它们添色。”