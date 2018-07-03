网络文学现实主义题材征文大赛获阶段性成果-现实主义题材IP开发迈向精品化

记者 徐颖

晨报讯 “倡现实主义创作，扬网络文学正能量”。日前，网络文学现实主义大赛获奖作品影视签约仪式暨第三届大赛推进会在沪举办，共同见证了现实主义题材创作获得的阶段性成果。此外，阅文集团宣布与合宝文娱集团达成合作，将与《大国重工》 作者齐橙共同启动该作品的IP开发项目，进一步深化现实主义优质作品的内容价值。

相较于前两届比赛，第三届网络原创文学现实主义题材征文活动进程过半，便已实现了参赛规模与影响力的大幅提升。“写一种展望，用文字铭记变迁”，自今年年初启动至今，本届征文大赛已收到作品3500部，参赛作者3100名，来自更广泛地区与职业背景。背靠改革开放40周年大背景，本届参赛作品以高立意辐射更广范围的社会全貌，以高价值折射更深层次的时代精神。

除了第三届大赛的阶段性成绩突出，往届作品亦展现出了长线、可持续的内容价值。大会现场，阅文集团与合宝文娱集团签署了《大国重工》的影视版权合作协议。作为第二届网络原创文学现实主义题材征文大赛最高奖项特等奖作品，《大国重工》聚焦重型装备领域自上世纪80年代以来的发展历程。该剧预计将于2019年下半年开拍，届时，除了代表作为《逆水寒》《新水浒传》《平凡的世界》 的著名编剧温豪杰加盟外，原著作者齐橙亦将深度介入开发过程。

以《大国重工》的签约授权为代表，阅文集团的现实主义题材IP 开发进一步迈向多元化、精品化。据阅文集团版权授权总监王韬介绍，在不久前举行的阅文IP生态大会中，阅文重点推荐了《工业霸主》《造车》《还看今朝》等十一部精选IP，超7成为现实主义题材，其中，人气急升的第二届现实主义征文获奖作品《朝阳警事》成关注焦点。根据《2018中国电视剧产业发展报告》显示，最近三年立项的电视剧中，超过一半作品是当代现实主义题材。从打造选拔及展示平台，到深度发力IP改编，阅文集团在现实主义题材领域进行了一系列有益探索，所获成果颇丰。