曾是上海最早的工人新村　今年迎来建村60周年-彭浦新村打造15分钟服务圈

见习记者 荀澄敏

作为上海最早的工人新村之一，今年彭浦新村迎来了建村60周年，在历经沧桑巨变中，浓缩了时代变迁。昨天，彭浦新村街道举行了“砥砺前行六十载，引领彭浦新跨越”主题论坛，聚焦城市文化、社区微更新、基层党建等议题。

未来三年，彭浦新村将打造多样化的舒适住宅，打造15分钟社区生活服务圈，构建绿色开放、环境宜人的公共空间。

住彭浦新村曾是身份象征

东至岭南路，西到东茭泾河，南临场中路、走马塘，北接共康路和高压线走廊，在这块3.81平方公里的热土上，彭浦新村从一片荒芜的田野发展成了生机勃勃的工人新村。

上世纪50年代，随着社会主义建设高潮的到来，一批机电工业大厂落户走马塘以南的原彭浦乡地区，并在此建起了彭浦工业区，产业工人在这里创造过很多“中国第一”，如中国第一台大型天线座、第一台推土机、第一台气动电控冷轧机、第一台水管式工业锅炉等。

为了解决工人及其家属的住宿问题，彭浦新村便成了创造这些“第一”的工人阶级的集中居住地。“曾经住进彭浦新村是一种身份的象征，早期只有劳模、先进工作者才有可能分到这里的房子，这些工人都曾为新中国建设做出过贡献。”复旦大学资深教授葛剑雄曾是原闸北区的一所中学教师，家访学生时曾到彭浦新村。葛剑雄回忆说：“当时46路公交车的终点站在汶水路，要再换唯一的95路公交车才能到彭浦新村，不过我也想看看劳动模范住的房子究竟是怎样的，因为这在当时是非常好的房子。”

相比较过去交通的不便利，如今的彭浦新村有31条公交车线路、2个地铁站，可以通往城市的四面八方。原闸北区档案局副局长胡伟祖一直住在彭浦新村，对这片土地有着特殊的感情，“曾经闸北区的彭浦新村如今变成了静安区彭浦新村，我觉得，未来彭浦新村还要高大上。”胡伟祖的妹妹住在曹家渡附近，每次回彭浦新村的娘家都不忘去趟小菜场，“彭浦新村菜场的菜价更便宜、更实惠，顺便买点带回家”。

彭浦夜市已转型为文明街

临汾路这条商户星罗密布的马路，被誉为“彭浦新村的南京路”，十多年前曾与隔壁的闻喜路，成为上海知名的夜排档“彭浦夜市”。当时整个环境非常脏乱差，严重影响了周边居民的生活。谈小姐住在彭浦新村20多年了，至今都能清晰地记得当时的乱象，“临汾路主要是卖小商品，闻喜路主要是无证摊贩的聚集地，卖烧烤、油炸小吃等。当时很多媒体都曾报道，彭浦夜市逼停了8条公交线路，途经公交车不得不在20时到次日凌晨2时更改行进路线。”

如今，“彭浦夜市”虽然不在了，但临汾路还是彭浦新村居民最爱逛的“南京路”，还成了文明商业一条街。“现在临汾路非常干净，沿街商铺也是统一规划，逛起来特别舒服。”面对翻天覆地的变化，谈小姐特别满意，“临汾路上还有一个公益服务亭，为顾客提供免费直饮水、手机充电、避雨用品等服务”。

据了解，去年彭浦新村街道在临汾路和闻喜路实施了“全要素智能管理”，两条马路上的沿街店铺均贴上了二维码，市民通过手机扫码便能了解这些店铺的公开信息，还可以对店铺服务、环境等进行评价，如果遇到购物纠纷，也可以通过“全要素智能管理平台”进行反馈。

打造15分钟社区服务圈

作为上海最早对外开放的新村，彭浦新村至今接待过40多个国家共630批外宾的参观访问，曾是世界了解中国、尤其是了解中国普通老百姓生活的一个窗口。不过随着岁月变迁，老工人新村也面临新命题：如何服务老龄化程度越来越高的社区？如何在发展中传承、发扬工人精神？破旧不堪的老旧小区该采取怎样的改造方式？

面对这一系列新命题，彭浦新村街道完成了15分钟社区生活服务圈调研项目，通过科学、系统、多维度的调研方法，寻找社区的“服务盲区”和“需更新设施的需求”，并结合居民出行轨迹研究而形成的“设施圈”理念，在15分钟步行范围内，科学配置生活所需的基本服务功能与公共活动空间，如电影院、小菜场、学校、幼儿园、社区医院、公园等。

彭浦新村街道党工委书记任伟表示，“我们希望对彭浦新村过去发展的经验做总结，更期待对未来发展做合理规划，所以我们想让历史文化、社区规划、社区党建等方面的专家学者，一起为彭浦新村的未来发展出谋划策。”