租房合同网签备案制度正式实施-国有土地上的住房租赁活动都需网签　个人可前往房屋所在区住房租赁服务中心办理

晨报记者 胡迎

本市住房租赁公共服务平台自今年3月31日上线试运行，已实现房源发布、实名认证等基本功能，同时还提供了租金查询、金融服务、法律问答等便民服务。值得注意的是，从本月起，上海还将全面实施住房租赁合同网签备案制度，国有土地上的住房租赁活动，均应按规定进行合同网签备案。

暑期，正值毕业学生找房和白领换房的租房旺季，那么如何才能够办理租赁合同网签备案？网签备案又会给租赁双方提供哪些保障呢？

通过中介租房由中介网签

昨日，记者前往多家房屋中介门店，咨询租赁房屋时是否需要网签合同，各家门店都给予了肯定的答复。不过，门店工作人员似乎对于具体的操作方式还并不是太熟悉，并表示“目前新政刚刚实施，还没有交易的单子，但总部确实已经下达了（网签合同）的要求”。

随即，记者也来了黄浦区不动产交易中心，发现“网上房地产服务租赁服务”窗口已经开通，为市民答疑解惑并提供业务办理。不过也许是网签备案制度刚刚实施的缘故，现场仅有几位前来咨询的市民，但咨询内容都和租赁房屋方面无关。

那么，究竟该如何办理租赁合同的网签备案等手续呢？按照《上海市住房租赁合同网签备案试行办法》的相关内容介绍，如果是通过房地产经纪机构、住房租赁企业撮合达成的住房租赁交易，可通过上述机构和企业实施合同网签。如果是出租人未委托房地产经纪机构出租住房的，可前往房屋所在区住房租赁服务中心，由专业窗口提供租赁合同网签服务。同时，居住房屋租赁合同登记备案业务，市民可前往各街镇社区事务受理服务中心按规定办理。

违反网签规定可令其整改

住房租赁合同为什么要在住房租赁平台上进行网签等业务呢？业内人士认为，通过市住房租赁公共服务平台签订住房租赁合同，既是可以规范住房租赁市场的一项重要措施，也是政府为租赁当事人提供便捷公共服务的一个重要窗口。

该业内人士指出，随着网签等流程的出台，首先可以让平台掌握更多的租赁市场信息，这些信息数据未来或将建立起有效的租赁信用体系，也可以为今后更多的住房保障政策提供科学依据。此外，之前租房合同无备案、随意涨租金等现象普遍存在。“租赁平台统一租赁合同规范，可明确保障出租人和承租人双方权益。”该业内人士还提及，随着房租赁平台功能逐步完善，网签租赁合同信息将逐步与办理居住证、申请居住证积分、提取住房公积金支付房租等公共服务事项实现数据共享，“从而真正意义上做到让数据多跑路，让市民少交材料少跑腿”，该业内人士说。

需要注意的是，对违反《上海市住房租赁合同网签备案试行办法》规定的住房租赁企业及房地产经纪机构，市房屋行政主管部门有权责令其进行整改，整改期间暂停其网签功能，记入信用档案，并可将其违规信息报送本市公共信用信息服务平台公示。