116所公办初中入选“强校工程” 每校都将有市级名校长和名师-师资、财力、职称评审等适当倾斜　经过3-5年的努力，建成家门口的好学校

晨报记者 李星言

昨天，上海市教委公布“百所公办初中强校工程”（以下简称“强校工程”）实施意见，116所公办初中被纳入到“强校工程”实验校建设范畴，这是本市在新时代促进义务教育优质均衡的重要举措。

提高公办初中办学质量

2014年，上海在全国范围内率先通过国家义务教育均衡督导认定，针对初中生为样本的PISA成绩全球领先，近年来义务教育优质均衡水平不断提高。面对新形势、新要求，如何整体提高本市公办初中办学质量，成为公众的期盼。

从现状来看，部分公办初中在学生学业质量“绿色指标”、师资队伍、特色建设等方面，还需要进一步加强。

本次“强校工程”将与紧密型学区化集团化办学、“双名工程”及新中考政策相结合，旨在经过3-5年的努力，实现百所初中在原有基础上，教育教学状态明显改善，学校办学特色明显增强，整体办学质量明显提高，家长对学校的满意度明显提升，建成“家门口的好学校”。

其中，各区在学校自主申报的基础上，还将遴选不同办学特点的公办初中，进一步申报本市“强校工程”实验校，并将通过“双名工程”融入、优质品牌辐射带动、专家全程专业指导、优化教育资源配置、深化课程教学改革等多种方式，推动“强校工程”落到实处。

据悉，目前已有116所学校纳入“强校工程”实验校建设。其中，既有一批亟待抬高底部的公办初中，也包含了一批潜力初中，比如第一批入选新优质学校的三门中学等。此举旨在从区域布局的角度出发，起到带动效应，最终带动全体公办初中的提升。

为实验校建立动态档案

怎么评估这百所初中是否达到了“强校”的目标呢？

据悉，本市将为这些实验校建立动态发展性档案，反映教职工、学生发展、资源配置、课程教学、特色建设等方面的发展情况。

据了解，本次“强校工程”除了关注“分数”等参照值外，还将突出增值评估，将“绿色指标”表现、学校综合考核的进步情况作为评价实验校和紧密型学区、集团建设等方面的核心指标，真正体现育人的价值观。

不仅如此，“强校工程”还设计了退出机制，如果某所实验校在一个阶段的推进后，积极性不高，成效不明显，则有可能要被退出“强校工程”。

不仅是实验校有退出机制，带动校也有压力。如果一所负责带动实验校的牵头校没有实质性支援，办学成效不明显，也要担责。

相关专家表示，退出机制的设计，可以倒逼学校能真正动员起来，形成“你追我赶”的局面。

[详解“强校工程”]

师资：每所实验校都有名校长、名师

校长、教师是一所学校的核心。“强校工程”明确规定，要通过优质引进、学校培育等途径，加强市级名校长、名师在“强校工程”实验校的配备，确保每一所实验校都有市级名校长（含培养对象、特级校长）、两名名师（含培养对象、特级教师）。

据悉，第四期“双名工程”教师“种子计划”优先选取实验校中有发展潜力的青年教师，确保每所实验校有不少于5%的教师纳入“种子计划”。

联动：初高中、优质初中、公民办联动

“强校工程”不仅有师资力量上的倾斜，还有校际间资源上的联动。

本市将根据实验校发展需求，由市实验性示范性高中、优质品牌初中学校领衔组建紧密型集团或学区，鼓励优质民办学校托管，采取“一带一”“一带二”等方式，集中优势资源，全方位支持实验校。

同时，还将提高集团、学区内优秀干部、骨干教师柔性流动到实验校的比例，实施教师联合培训、联体研修、联动科研、多渠道提升实验校干部管理能力和教师专业能力。

资源：从人力到财力全方位支持

不仅如此，本市将成立市级专家指导团队，为每所实验校配备不少于3名的指导专家，形成“一校一规划”，并给予全程专业指导。

比如，在一开始，就会有3名指导专家进行初步评估，看学校在管理、师资、课程等方面存在哪些提升空间，诊断清楚后，进行相应管理。加大市区教研科研机构对实验校课程建设的指导，鼓励高校、市级基础教育研究所（中心）及社会专业机构参与实验校的特色课程建设。

各区的初中建设财政经费还将向实验校倾斜，确保经费投入高于区域内同类型和规模的学校，重点保障实验校所需的校舍改造、听说测试教室、创新实验室、理科实验室建设与设施设备更新以及特色建设等所需的软硬件。

同时，还将减少对学校不必要的检查、评估，保障实验校充分的办学自主权，鼓励学校开展创新性教学和研究。

保障：绩效工资与职称评审适当倾斜

本市将从多个方面对“强校工程”的推进给予了保障。比如，绩效工资区域统筹部分可根据相关实施情况，有一定比例向实验校倾斜；在中学高级职称评审上，探索初高中分开评审，并适当向初中倾斜。

此外，建立“强校工程”专项经费，重点用于实验校设施设备更新、特色课程建设等项目； 对参与实验校建设并取得实效的跨区集团、学校领衔校及委托管理支援校，给予市级奖励。

不仅如此，还将探索配套招生政策改革，集团、学区内中考名额分配部分将适当向实验校倾斜； 并适度扩大中本贯通、中高职贯通招生计划，为各类毕业生（含随迁子女）提供更好的升学机会。

[记者手记]

强师强校 内外兼修

此前，坊间流传这样的“升学金句”：“今天不读民办初中，明天就要读民办大学。”

在很多家长心目中，公办初中没有生源优势、没有师资优势、没有升学优势……除了极少一些知名公办初中，大多数似乎默默无闻。于是，一些家长不惜以路程遥远、自掏学费为代价，还是以孩子上民办为第一选择。

不得不说，生源、师资、升学，确实是衡量学校是否优质的维度之一，但却往往被看成了“唯一”，殊不知，在课程设置、课外实践、全面发展等其他维度上，上海有很多公办初中做得不错。比如，百年老校启良中学应对新中考，主题式跨学科课程、博物馆行走课程颇有特色； 华亭学校最火爆的三堂课：“一亩田、一道菜、一台戏”；三门中学的“暖记忆课程”、“L-O-V-E的思维课堂”等。

当然，不可否认，前几年，在生源挤压下，公办初中的优势不及民办初中，这是一种“后天不足”，也使得公办学校“不受待见”。用一名孩子就读民办初中家长的话来说：“要是家门口就有好初中，孩子又何必舍近求远，每天早起半小时？”

此时，政府出台政策，给公办、民办学校创造同等发展的机会，引导更多孩子就近入学，合理入学，非常有必要——这也是教育公平的重要体现。

在上海市教委新近推出的“百所公办初中强校工程的意见”中，我们看到了政府的魄力和方法。方案提到，要经过3-5年的努力，实现百所公办初中在原有基础上，教育教学状态明显改善，学校办学特色明显增强，整体办学质量明显提高，家长对学校的满意度明显提升，建成“家门口的好学校”。

值得关注的是，新政释放出了四大信号：

首先，通过116所公办初中的强校计划，进一步“抬高底部”，减少公民办、城乡之间的差异，将教育均衡落到实处。

其次，“抬高底部”让每个孩子都能享受到好的教育，都能被关注到。有教无类，这也体现了这座城市的温度。

第三，政策抓住提升教育的根本“靠校长、靠老师”，通过名校长名师“双名工程”，并体现了“名校长不是评出来的，而是在改革中干出来的”的导向。

第四，采取精准的“一校一策”。具体到，这3年要达到什么目标，如何落实，课程建设如何推进，对帮带的学校也实行共同考核。同时，市区教育部门两级联动，对政策落实提供了有力保障。

教育改革是一个“小步慢跑”的过程，优化教育生态，需要锲而不舍，长期坚持。

我们看到，近一年多来，上海减负组合拳频出。如果说之前叫停奥数四大杯赛、关停不符合办学资质的培训机构，是势如破竹的外围整治，那么，现在的“强校工程”就是“内功修炼”。

这一系列的减负组合拳，以积极稳妥的实际行动，增加公办优质供给、实现基础教育均衡，减负减焦虑，让孩子们就近入学，让老百姓爱上更多的“家门口的好学校”。最终，重塑教育生态。

打铁还需自身硬。我们也期待，在政策红利之下，更多的公办初中抓住机遇、夯实教学、重新抖擞，普降人才。

（晨报记者 林颖颖）