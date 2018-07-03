部分驱蚊植物有驱蚊成分，但不一定防叮-具体取决于种植密度等多方面因素　猪笼草或捕蝇草作用不大

晨报记者 郁文艳

炎热的夏天正式开启，最让人头疼的蚊子又开始肆虐。记者发现，最近，网店、实体花店的驱蚊草销量有上升。

不过，辰山植物园的专家表示，部分驱蚊植物本身的确含有可以驱蚊的成分，但具体能不能保护种植者不被蚊子咬，取决于种植密度等多方面因素。

多为香草或食虫植物

辰山植物园科普部工程师莫海波介绍，网店或者实体花店销售的驱蚊植物总结一下可以归纳为两大类：一类是具有浓烈香气的植物，尤其是各种香草植物，比如驱蚊草、夜来香、薄荷、柠檬草、荆芥、罗勒、迷迭香、万寿菊等。另一类是具有捕食昆虫能力的植物，比如捕蝇草、猪笼草等各种食虫植物。

通常，这些花店销售的驱蚊草本名叫做香叶天竺葵，原产在非洲南部地区，叶片能散发混合着玫瑰、柑橘、薄荷等香气成分的浓烈气味。除了香叶天竺葵，薄荷、罗勒、夜来香等芳香植物有时候也被唤作“驱蚊草”来售卖。

专家介绍，其实，薰衣草作为芳香植物，也有一定杀虫效果，所以人们常常用薰衣草做成香包放在橱柜中，用于驱避蚊虫。

除了芳香植物，猪笼草、捕蝇草等也被宣传为有灭蚊作用而在店里销售。专家介绍，在花店里能买到的猪笼草，大多是人工杂交的园艺品种。猪笼草会在瓶口分泌一层薄薄的糖液，引诱喜甜食的昆虫，比如蚂蚁前来取食。由于瓶口设计得十分光滑，让虫子一不留神就会滑落到瓶内，淹没在消化液中。

释放驱蚊成分有条件

专家表示，如果要深究这些所谓的“驱蚊植物”驱蚊的原理，就会发现网上说法虽然莫衷一是，但套路基本都一样。对于“香草植物”而言，它们能散发出一些强烈的刺激性气味，让蚊子退避三舍，以达到驱蚊的目的。而关于“食虫植物”驱蚊的说法则是它们可以合成一些吸引蚊子取食的蜜露，诱导蚊子前来取食并一举捕获。

然而，吸食人血的蚊子多是雌蚊，对于猪笼草或捕蝇草分泌的甜味，雌蚊是不屑一顾的，猪笼草或捕蝇草顶多抓个苍蝇吃吃。

总的说来，这些香草植物因体内含有香茅醇、柠檬醛等物质，确实都有一定趋避昆虫的作用，它们本身就是植物的防御武器。但是否能保护到你（种植者）不被蚊子叮咬，取决于这些植物种植的密度（越多越好）、你与这些植物之间的距离（越近越好）以及植物的生长状态（越旺越好）。

此外，植物体内的挥发性成分不是主动就能释放出来的，只有在受到啃食等物理损伤时才会大量释放。因此想使用香草植物驱蚊，恐怕使用者得用这些香草植物360度无死角地罩在自己周围。