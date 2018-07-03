男子酒醉执意开车 多次撞车直至起火

晨报记者 黄慧青 通讯员 应梦轩

下午6点半左右，正值晚高峰。周某喝了八两黄酒后，不听朋友劝阻，执意要开车回家。因为车速过快，连续发生多次撞车事故后，周某始终没有停车，直至车前盖有浓烟冒出，车子无法行驶才将车停下。下车后，周某想到没带身份证、驾驶证，车子既没年检也没保险，自己还喝了酒，于是就拦了一辆出租车回家……

开车前喝了八两黄酒

2017年12月25日，周某和同事、朋友在闵行区一家酒楼聚餐，不觉喝了八两黄酒。当天下午6点半左右，周某执意要自己开车回家。同行的朋友都建议他找个代驾，但周某坚持说自己没有喝多。于是，不顾朋友劝阻，周某直接开车了。

一路上，周某驾车开得很快，期间还连续超车，就连转弯也没有减速。很快就到了下一个路口，周某要直行，此时其所在车道为红灯禁行，但是周某没有减速停车，结果周某的车子与右边一辆要左转的车子撞上了。即便如此，周某仍没有停车，而是继续行驶。大约开了100米后，因周某的车速太快，刹车后，车子因为惯性追尾了前方车子的左后侧。这一撞使得周某的车子失去了平衡，直接冲到了对向行驶的车道。此时，该车道里正有车开过来，两辆车则直接正面撞上了。

经过多次碰撞后，周某的车前盖里有浓烟冒出，车子也无法行驶。没过多久，被周某丢在路边的车子里就有火苗蹿出，不一会火势变大了。如上文所述，周某回家睡了一觉后，在家人的劝导下，于第二天下午到交警部门投案自首。

涉嫌危害公共安全罪

日前，闵行区检察院以危险方法危害公共安全罪，对犯罪嫌疑人周某提起公诉。

检察官表示，周某在大量饮酒的情况下，不听他人劝阻，执意酒后驾车，且未随身携带驾驶证、车辆也未经年检，不能上路，主观恶性较高。周某超速行驶，多次违法、其发生事故有必然性。发生事故后，周某非但没有停车处理，反而继续加速逃逸，驾车冲撞，直至车辆起火冒烟无法行驶，周某才停止犯罪行为，其行为已经严重危害到了不特定多数人的生命、健康和重大公私财产安全，即危害到了公共安全。