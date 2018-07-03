市消保委公布空调维修消费体察结果：通过11家平台找来维修商家，9家有问题-空调维修中频发虚构故障、小病大修

晨报记者 李晓明

明明只需将空调遥控器设置一下就能解决问题，然而维修工上门，却“查”出五花八门的各种问题，维修费高达数百元。

昨日，市消保委公布空调维修消费体察结果。在家电报修一线通、962512、360、58同城等11家平台找空调维修商家，结果9个商家都存在虚构故障、小病大修等问题，甚至不惜动手脚弄坏空调，乱象令人触目惊心。

统计：

3年来维修投诉达2121件

夏季是家电维修高发季，其中空调维修最为普遍，投诉也高发。据统计，2015年至今，市消保委共受理空调维修类的相关投诉数量就达2121件。为此，市消保委家电专业办联合徐汇区消保委根据消费者的消费习惯，挑选了360、百度、家电报修一线通、962512、114、大众点评、58同城等11家平台作为体察对象，涉及互联网平台8家、电话查询平台3家，并以平台搜索排名靠前的空调维修服务商作为体察对象，有相当一部分商户还是平台的推广企业。

本次体察过程中，家电办专家在每次活动前均会检测空调性能，以确保机器正常运转且制冷剂充足，随后设置一个简单故障，即将万能遥控器设置为乱码，空调维修服务商只需对码准确，便能使机器重新正常工作。

案例：

维修工故意拔掉连接线

暗访结果显示，从11家平台找来的维修商家，有9家都在弄虚作假，以各种理由欺骗消费者，以收取高额维修费。仅有2家平台商家正确排除了故障。其中，58同城、360等平台的问题最为突出。

58同城推荐的“邻家易道维修服务”，维修工上门就说是电脑主板损坏，强烈推荐更换通用板。体察人员要求修理或者更换原装板子，却未达成一致意见，维修工最终同意将机器回复原状，收取80元费用。但在离开前，维修工故意拔掉了内接插件连接线和外机电源连接线，这种做法会产生严重的安全隐患，可能导致触电的后果，在所有体察中性质最为恶劣。

360上排名第一的维修企业，仅有一个全国统一报修热线，找来的两位维修工上门后，一位在室内检查内机并负责牵制体察人员，另一位在外机做各种“手脚”。视频显示，“外机”维修工欲拔下压缩机启动电容，但因插件较为紧固而未成功，他随即将电容外表擦拭干净，以给体察人员造成更换新电容的错觉。此外，“外机”维修工还谎称机器需要加液，随即接上压力表进行加液并反接加液阀造成机器低于正常压力的假象，达到虚假加液的目的。收取加液费、更换电容费共计700元。

对于上述问题，相关平台均承认进行了付费推广，商家支付一定推广费用后，就会排名靠前。而58同城以“商业隐私”为由，不提供涉事维修企业的公司信息。

提醒：

空调维修有三大欺诈伎俩

市消保委家电办专家任超英指出，虚构故障是空调维修领域里较为突出的问题，主要有三种伎俩。

一是谎称机器缺少制冷剂。此类情况在本次体察中较为普遍，在360、报修一线通、114等5家平台寻找到的空调维修服务商均采用此种“手法”，通过虚假“加液”等手段骗取维修费用，在11次体察中占比45.45%。

二是谎称电脑板损坏。维修工在维修空调时谎称电脑板损坏，有的甚至不经过任何检查，就通过修理或者更换电脑板收取高额维修费用。本次体察中，大众点评网、报修一线通、58同城等5家商户均采用此种方式，在11次体察中占比45.45%。

三是谎称电子元器件损坏。电容、二极管等统称为电子元器件。本次体察中，360等2家商户通过此种方式抬高维修费用，在11次体察中占比18.18%。

市消保委认为，空调维修行业相关投诉问题的解决，关键还是需要从源头进行把控。近年来，随着互联网产业的快速发展，空调维修更多借助于互联网平台的搜索开展“业务”。上海市消保委秘书长陶爱莲指出，此次消费体察还发现一个情况，就是相应平台上的空调维修商，在正规的企业信息库中并不存在，“主体资格不清，平台责任不落实，一定程度上助长了这种不诚信行为”。