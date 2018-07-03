喝水因人而异，适合自己的饮水量才最科学-真正解渴的水 是20-30℃温开水

晨报记者 徐妍斐

最近黄梅季节，天气闷热，本周还将迎来高温。都说夏季防中暑要多喝水，然而，如果一次性喝水过量，也会出现“水中毒”症状。最近，浙江宁波就出现了这样的案例。

常听人说“每天要喝八杯水”，其实并没有那么死板。喝水和很多事情一样，因人而异，适合自己的饮水量才是最科学的。

一次性过量喝白开水不可取

为什么大量喝水会“水中毒”？原来，是体内电解质紊乱惹得祸。

“水中毒”一般是由于大量饮水导致，尤其是在夏天体力劳动、剧烈运动时发生。

高温环境下，特别是已经出现中暑症状的时候，肌体已经丢失水电解质，短时间内大量地饮用白开水，身体会来不及进行“处理”。原因是人体的肾脏持续最大利尿速度是每分钟16毫升，一旦摄取水分的速度超过这个标准，过剩的水分会使细胞膨胀，引起脱水低钠症。

而且，短时间喝大量白开水，没有同步补充随汗液流失的钠、钾等电解质，那么人体为了保障电解质平衡会不断加速排水，结果引起体内电解质加速紊乱，出现头晕眼花、呕吐、虚弱无力、心跳加快等症状，严重的还会出现痉挛、昏迷甚至危及生命。

不同人对饮水量需求不同

虽说在一定情况下过量饮水会引发“水中毒”，但其实大多数人面临的问题却是喝水不足。

喝水足量十分重要。上海市第六人民医院临床营养科主任葛声介绍，人体缺水时会产生口渴、咳嗽、疲劳、血压下降等生理反应，甚至昏迷、死亡，所以不要等到口渴时才喝水，要主动喝水、随时补充水分，增加饮水量还可降低肾结石发生的风险。

根据卫计委近期公布的新版《中国居民膳食指南(2016)》中对饮水量的新推荐，成年人每天饮水量由旧标准的1200毫升增加至1500-1700毫升，且要少量多次饮用，提倡饮用白开水和茶水，不喝或少喝含糖饮料。不管口渴与否，都应经常喝水。

不过，不同人根据年龄、身体活动、环境温度等多因素影响，对水的需求量也不相同。每日饮用1500-1700毫升水是针对一般环境正常体力活动的人群，如果在高温环境下体力消耗很大的人群，由于出汗量大，每日饮水需要适当增加。

大量出汗后还要补充电解质

要注意的是，高强度劳动或大量出汗时，口渴了不能一次猛喝，应分多次喝，且饮用量少，以利于吸收。建议喝水每次以100毫升至150毫升为宜，间隔时间半个小时。

大量出汗后，只补充水分是不够的，还要补充钠、钾等微量元素。在夏天要高温作业或剧烈运动的人群，最好适当补充淡盐水、淡糖水或运动饮料，以保持体内的电解质平衡。

电解质饮料对于一般轻体力劳动人群来说并非首选，尤其少年儿童更应谨慎饮用，但对于夏季户外体力劳动者或大运动量人群来说却是非常合适的饮品，其中所含有的钠、钾、氯等电解质，可迅速补充人体水分的消耗，解除疲劳，促进身体新陈代谢。

此外，在户外运动、工作后也不要贪凉喝冰饮料，此时由于体温较高，喝下大量冷饮后容易伤及肠胃，引起消化系统疾病。真正解渴的是20℃-30℃的温开水。因为温开水可引起血管扩张，促进排汗，将体内热量带出，使体温真正下降，之后会感觉非常凉爽。

纯净水不如矿泉水健康

在饮用水的种类上也可做些选择。上海市地质学会矿泉水专业委员会首席专家牛晓英指出，健康的饮用水应该同时具备四个条件：没有污染，不含有毒有害物质；要有一定硬度；含有人体需要的矿物质和微量元素；水的pH值在7.2-7.8，为中偏弱碱性水。符合这四个条件的饮用水被称为“健康水”、“活水”，这样的水在参与人体新陈代谢时，能够提供更强的代谢力和细胞渗透力。

牛晓英强调，消费者普遍对市售的包装饮用水存在很多误区，纯净不等于健康，所以纯净水并非健康水；也不是装在瓶子里的都能叫“矿泉水”。天然矿泉水因符合健康饮用水的四个条件而成为饮用水的首选，消费者在选购时一定要认准产品标签上的“天然矿泉水”字样。

不过，天然矿泉水因资源有限，再加上价格因素，并不能满足普通家庭每日所需大量饮用水，对广大老百姓来说，自来水仍是最佳水源之一。