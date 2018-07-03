虹口区无证无照食品经营治理接近尾声-整治疏导一批 整改规范一批 支持引导一批

晨报记者 徐妍斐

曾在去年因为无证经营被喊停的著名夜宵小吃“阿文夜市”已经重新持证开业了，店堂更明亮、后厨更规范、环境更卫生。而这是今年虹口区无证无照经营治理过程中的一个小小典型。

由于无证无照食品经营情况复杂，今年虹口区在前期排摸的基础上，分门别类地进行梳理。距离8月底已越来越近，虹口区无证无照食品经营治理也已接近尾声，下一步，将巩固治理成果，建立常态机制，防止回潮，确保社区居民“舌尖上”的安全。

备案后24小时在线管理

凉城街道是虹口区首个完成无证无照食品经营治理的街道。年初就制定了专项治理工作方案，对辖区内食品经营企业进行“地毯式”的摸底排查，重点对照食品安全五项网格化管理事件——无证生产经营食品、食品摊贩违规经营、餐饮油烟污染、废弃油脂非法处置、保健食品制假售假进行细查严查。凉城小餐饮备案单位还建立监管群，将已经完成备案的经营者纳入群内，通过24小时在线管理的方式，对备案餐饮单位的规范化经营情况以上传照片的方式进行督查。此外，还结合物联网建设，通过安装温度、湿度传感器，完善食品安全技防措施。

不定期巡查防“回潮”

无证无照食品经营治理不仅在于一时一地，更关键在于建立长效机制。四川北市场所为了防止“回潮”，实行路段负责制，每个监管组由一至两名领导带队，打破巡查时间、路线、人员等限制，不定期组织巡查，发现“回潮”商户第一时间组织人员取缔，对严重违法行为实行封门措施。建立无证无照食品经营整治固守群，做到信息共享、互通有无，监管干部对相关部门在固守过程中发现的情况及时回复、及时处置，加强8小时外的固守。

至6月27日，虹口区无证无照食品经营总量667户，已治理665户。目前虹口区已有七个街道完成治理目标。