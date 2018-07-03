墨西哥总统选举左翼候选人获胜-奥夫拉多尔称要劝特朗普放弃修建隔离墙

张旌（新华社专特稿）

墨西哥国家选举委员会当地时间7月1日晚发布的计票结果显示，当天举行的总统选举中，左翼候选人、现年64岁的安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔得票率超过53%，赢得这场选举。

奥夫拉多尔定于12月1日正式就职，将成为拉丁美洲地区第二大经济体数十年来的首名左翼总统。

“不一样”的总统

墨西哥总统选举每6年举行一次。选举仅投票一轮，获得最多票数的候选人胜出。奥夫拉多尔代表竞选联盟“我们一起创造历史”参选，这一联盟由国家复兴运动党、墨西哥劳动党和全国汇合党组成。

他的竞争对手之一是代表“为了墨西哥向前”竞选联盟参选的国家行动党前主席里卡尔多·阿纳亚，而这一联盟包括国家行动党、民主革命党和市民运动。另外两名对手分别是执政党革命制度党候选人何塞·安东尼奥·梅亚德和独立候选人海梅·罗德里格斯·卡尔德隆。

墨西哥国家选举委员会1日晚发布的快速计票结果显示，奥夫拉多尔得票率在53%至53.8%之间，排名第一。

现任总统恩里克·培尼亚·涅托祝贺奥夫拉多尔获胜，说将配合新政府过渡。奥夫拉多尔说，他定于3日上午11时与培尼亚见面，商讨与过渡期相关事宜。

7月1日投票日当天，奥夫拉多尔提前40分钟抵达首都墨西哥城南部一处投票站。他对在场的媒体记者说：“今天是历史性的日子。这不仅是一场选举，更是全民公投，民众要在保持现状和真正变革之间二选一。”

在投票站门口等待投票的公务员埃韦琳·科雷拉说，她支持奥夫拉多尔，因为受够了墨西哥政治精英们的贪腐和无耻，“这些人知道自己不会有事，被抓的少数人只是替罪羊”。她希望奥夫拉多尔是“不一样”的总统。

广告业从业人员曼努埃尔·莫利纳34岁，同样支持奥夫拉多尔。他说：“这个国家现在陷入深渊，他是唯一能把我们拉出去的人。”

欲与特朗普“谈谈”

奥夫拉多尔曾任首都墨西哥城市长，先前两次参选总统败北。这是他第三次参加总统选举。

就对内政策，奥夫拉多尔主张打击腐败、消除社会不平等，誓言终结“权力黑手党”。他曾说，如果当选总统，他就职后不会容忍“把犯罪分子搂在怀里”的政客，不允许公职人员把职位视为暴富的金钥匙。

财政方面，奥夫拉多尔提议收紧财政预算，提高民众薪金和福利水平。他在胜选演讲中再次提及上述主张。

35岁的时装设计师埃莱娜·埃尔南德斯·格雷罗在选举结果揭晓前已经称呼奥夫拉多尔为“我的总统”。她说：“他与民众在一起，与贫困者在一起。其他候选人只关心富人。正如他所说，‘权力黑手党’高高在上，不让其他人出头。他将终结这一切。”

国家复兴运动党成员德尔菲娜·戈麦斯认定奥夫拉多尔“节俭、正直”，会领导一届“勤俭诚实”的政府。

对外政策方面，奥夫拉多尔如何处理墨美关系成为焦点。他在胜选演讲中说，寻求与美国发展友好合作关系。

奥夫拉多尔上月说，希望与美国总统唐纳德·特朗普达成一项协议，劝后者放弃修建隔离墙，转而以发展经济和增加就业的方式减少非法移民数量。

按路透社的说法，如果奥夫拉多尔不能与特朗普达成协议并且特朗普继续激怒墨西哥，绝大多数墨西哥人认为，向来言辞犀利的奥夫拉多尔不会“善罢甘休”。