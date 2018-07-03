博尔顿：美国拟让朝鲜“一年内”弃核-称蓬佩奥将在“不久的将来”就美方设定的“时间表”前往朝鲜磋商

郑昊宁（新华社专特稿）

美国总统唐纳德·特朗普的国家安全事务助理约翰·博尔顿1日说，如果朝方同意合作，美方拟订一年内解除朝鲜绝大部分“大规模杀伤性武器”和弹道导弹项目。

这一“时间表”引发一些官员和分析师质疑。

可以推进得“相当快”？

博尔顿当天告诉美国哥伦比亚广播公司《面向全国》节目，美国政府已拟订计划，在一年内解除朝鲜“绝大部分”化学、生物和核武器以及弹道导弹项目。“如果他们已经做出战略决定并合作，我们可以推进得相当快”。

他说，如果朝方同意合作，两国将共同推动公开朝方所有化学、生物、核武器以及弹道导弹的设施。

在博尔顿看来，朝方可以从上述合作中获得“好处”，如对朝制裁解除以及韩国和日本对朝援助。

美联社认定，这是美方首次公开为朝鲜弃核设定明确时间表。

蓬佩奥承压再访朝？

博尔顿1日在节目中说，蓬佩奥将在“不久的将来”就美方设定的“时间表”前往朝鲜磋商。

蓬佩奥因“不可避免的情况”推迟原定7月6日与来访印度官员的会晤。多家媒体因而推测，他可能本周晚些时候访问朝鲜。如果行程确定，那将是蓬佩奥第三次访朝。

美国智库新美国安全中心亚太分析师帕特里克·克罗宁告诉路透社记者，美方正推动蓬佩奥与金正恩再次会晤，两人可能讨论朝方弃核具体路线图，或者至少敲定路线图中有哪些关键步骤。

美联社报道，现在压力已经转移到蓬佩奥身上。他与朝方的磋商必须取得进展，即如何把两国领导人签署的联合声明转换为具体行动。

暂停军演“省了大笔钱”

《华盛顿邮报》上周末报道，包括情报官员在内，美方一些官员认定，朝方有所隐瞒，并非真心弃核，而美方暂停与韩国的联合军事演习是“重大让步”。

一些研究人员说，即使美方推动朝方在一年内弃核，相关核查不可能在一年内完成。美国斯坦福大学核科学家西格弗里德·赫克曾经参观朝鲜核设施。他推断，朝方弃核路线图需10年完成。

面对质疑，特朗普1日在福克斯新闻频道播出的专访中说，他认为金正恩对弃核态度“认真”。

“我与他达成协议，我与他握了手，我真的相信他说的是真心话，”特朗普说，暂停军演“省了一大笔钱”。