超市不再免费提供一次性塑料袋，惹怒了不少顾客-澳禁塑令扩大，有顾客“掐店员喉咙”

晨报记者 徐惠芬 综合报道

7月1日，澳大利亚禁塑令进一步扩大，全国绝大部分地区的大型零售商不再提供一次性塑料袋。但据法新社2日报道，澳大利亚大超市在推行禁塑令时让不少顾客动怒，至少有数十名超市员工遭遇辱骂，甚至有“被惹怒”的顾客“掐店员的喉咙”。

有些顾客辱骂超市员工

自7月1日起，澳大利亚的昆士兰州和西澳大利亚州也开始禁止零售商提供一次性超薄塑料购物袋，这意味着在澳大利亚8个行政区中，仅新南威尔士州没有施行禁塑令。

禁塑令针对的是薄于35微米的轻质塑料袋，比如超市结账时用的塑料袋。依据昆士兰州规定，如零售商违规提供厚度不足35微米的一次性超薄塑料购物袋，可能面临最多6300澳大利亚元（约合3万元人民币）罚款。

不过，据法新社2日报道，因为超市不再免费提供一次性塑料袋，惹怒了不少顾客，有些顾客辱骂超市员工，有些顾客直接把东西扔在地上，甚至有“火大”的顾客掐住店员喉咙。

在7月1日禁令实施截止日期前，澳大利亚最大的连锁超市企业伍尔沃思从6月20日起，就在全国1000家门店停止向顾客提供一次性塑料袋。顾客可以以11美分购买可重复使用的环保袋。

但是，这项举措引起了不少顾客的愤怒。有些顾客抱怨，搞不清到底该准备多少袋子，否则要么花钱买环保袋，要么就抱着商品回家；有些顾客抱怨队伍排得太长，因为顾客带的袋子样式不同，收银员花费更多时间装袋；还有顾客直接认定，这是超市赚钱的又一个把戏。

面对大量抱怨和投诉，伍尔沃思只能调整政策，允诺在7月8日前将免费为顾客提供环保袋。

澳大利亚第二大连锁超级市场巨头科尔斯则宣布，自7月1日起，将在全国范围内施行禁塑令。为顺利执行禁塑令，短期内，超市门店将开放所有收银柜台，并额外增加1人向顾客解释政策变化。

科尔斯一管理人员称，在得知超市将不再提供一次性塑料袋之后，“有部分顾客将不满发泄在我们员工身上，并对店员进行辱骂。”

澳大利亚商店、分配及相关雇员协会调查访问了这两家大型超市的141名会员员工，其中61人称，因为实行禁塑令，遭遇顾客辱骂甚至暴力。

协会工作人员吉拉德·德怀尔称，希望顾客能尊重店员，“虽然我们理解，顾客可能因这一政策变化而感到受挫，但对店员恶语相加或动手，显然是没有道理的。”

塑料袋对环境造成极大威胁

虽然禁塑令在推广过程中，遭遇不少顾客“动怒”，但据澳大利亚媒体报道，根据澳大利亚权威调研机构Canstar Blue对2200名购物者的调查，结果显示，71%的受调者认同该禁令，21%的受调者表示不认同，8%的受调者持中立态度。

塑料袋对环境造成了极大的威胁。联合国环境规划署预计，每年全球消耗多达5万亿个塑料袋。而根据环境保护组织“清洁澳大利亚”提供的数据，澳大利亚零售商每年平均发放大约50亿个塑料袋，其中多数被扔掉，平均每分钟扔掉大约7150个一次性塑料袋。

数据显示，伍尔沃思集团实行禁塑令后，全澳每年能减少32亿个塑料袋的使用。

在澳大利亚一些地区，禁塑令的效果已经显现。比如，澳大利亚首都领地自2014年开始实施限塑令后，每年的塑料袋垃圾从266吨减少到171吨。2016至2017财年《美丽澳大利亚》报告也指出，限塑令生效后，塑料袋使用量有所下降，尤其是在塔斯马尼亚州和澳大利亚首都领地。

联合国环境规划署数据显示，每年超过800万吨塑料垃圾最终进入海洋，对海洋生物、渔业、旅游业造成严重影响，经济损失达80亿美元。联合国呼吁在2022年前逐步淘汰一次性塑料制品。目前，已有超过60多个国家采取限塑政策，禁止使用一次性塑料袋或对此进行征税。