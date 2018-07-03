西班牙，让俄罗斯的啤酒更醉人

晨报特派记者 金昊（莫斯科7月2日电)

每到俄罗斯队在莫斯科踢比赛，莫斯科警方都很头疼，因为人实在是太多了。这也难怪，虽然比赛在俄罗斯举办，但能够去现场看俄罗斯队比赛的球迷毕竟是少数，而没有买到票的球迷就只能和我一样去球迷广场凑热闹了。

从下午两点开始（比赛五点开始），“全副武装”的俄罗斯球迷就开始从四面八方向球迷广场进发，这也导致球迷广场大门在比赛开始前一小时就被强制关闭了。但被拒之门外的球迷丝毫没有停下脚步的意思，不明所以的我也跟着继续往前走，结果，所有人在“先行者”的带领下从大门旁的树林里抄了小道，就在我准备“冲”进去的时候，警方发现了这个漏洞并迅速过来堵住了缺口，我和几个俄罗斯球迷还有其他两位中国记者成了最后的“幸运儿”。

挤进“前胸贴着别人后脊梁”的球迷广场之后，我发现想找一个坐着看球的地方太难了。冥思苦想之际，一位小哥用流利的英语来邀请我跟他们一起看球，转头一看，是几个大学生模样的俄罗斯球迷自带野餐垫来看球了。来自莫斯科大学的他们没走几步路就到了，所以抢占到了一个还算不错的位置。作为回报，我请了大家一人一杯啤酒。顺便说一句，俄罗斯的啤酒还是不错的。

俄罗斯人会说英语的不多，这也给想做街采的中国记者加大了难度，在这儿，打车全靠定位，买东西全靠比划，同行的上海记者想买俩鸡腿，给了老板50块卢布又比划了半天，结果人家递出来一只整鸡。但好在，年轻一代的俄罗斯人还是会说几句英语的。推杯换盏之后，我和邀请我的小哥聊了起来，他告诉我，他的同学们今天来了不少，因为大家都觉得这可能是俄罗斯队最后一场比赛了。“如果能赢西班牙呢？”“我今晚请你喝酒！”小哥很激动地回答了我，但能看得出，他并不相信这件事会发生。

加时赛下半场刚开始不久，一直时晴时雨的莫斯科突然又开始下雨，但没人找地方躲雨，坐在草坪上的我们也只是用包和外套简单挡一挡。没有人再嬉笑打闹，俄罗斯球迷似乎感觉到机会来了，甚至连科克罚丢的那一刻，欢呼声也只有片刻。当阿金费耶夫用最德赫亚的方式完成扑救之后，现场彻底沸腾了，我身边的青年男女们也都抱在了一起，欢呼声丝毫不输维京战吼。

半个小时过后，陷入狂欢的人群开始逐渐退场，他们在寻找另外的地方继续狂欢。分别前，我问这几位大学生怎么看今天的结果，绝大多数人都用“管他呢，赢了就行”来回答我，只有一个高高瘦瘦的小伙子冷静地说了一句：“你还记得2006年世界杯的澳大利亚吗？”当我的脑海里刚刚检索出“格罗索”这个名字时，他们已经走远了。Tiki－taka，恐怕真的要暂时退出主流舞台了。