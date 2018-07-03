“携手同行校园记”之张堰中学-古镇名校的体育情缘

见习记者 吴文俊

2018年“新闻晨报杯”上海市中学生暑期篮球赛的脚步逐渐临近，从2003年开赛至今，这项沪上中学生的篮球嘉年华即将迎来十五岁生日。在往届的比赛中，来自金山区的张堰中学曾经取得过季军的优异成绩，可以说是“新闻晨报杯”的一支劲旅。

毗邻著名的南社纪念馆、上海中侨学院、上海华侨书画院，书香气息包围着这所并不特别起眼的学校。虽然张堰中学是一所普通的区实验性示范性高中，但悠久的历史和创新的育人思想让张堰中学成为金山区最出色的学校之一。

这所坐落于江南古镇的高中学府，不仅拥有深厚的文化底蕴，在该学校的育人思想中，体育教育也是非常受重视的一部分。

上世纪90年代初，张堰地区围棋风气日盛，于是在1995年，学校开始尝试培育围棋特色项目，任课教师在业余时间以弈棋为乐，学生们也在带动之下接触和学习围棋。张堰中学还以“心连心”联谊活动等形式，积极推动张堰地区学校之间的围棋交流和发展。张堰地区由此形成从幼儿园、小学到初中、高中，乃至成人学校的围棋活动联盟“一条龙”，而张堰中学则被誉为“龙头”。

除了围棋特色外，张堰中学的竞技项目也颇有成就，曲棍球、田径等项目上都有出色成绩。至于篮球方面，张堰中学不仅在金山区的各项赛事中难逢敌手，在市级比赛中也经常取得优秀成绩，这一切自然离不开校方的大力支持。张堰中学的篮球运动始终坚持以“习惯良好、学德敦厚、学力充沛、健康阳光、主动发展”的学生为培养目标，不光篮球队在外战绩喜人，校园篮球教学、专项化普及、社团、比赛等活动都开展得有声有色，让全校师生都参与其中。

“张堰中学参加过的市级比赛不少，但最重视的还是‘新闻晨报杯’，我们曾经在2016年的比赛里取得过第三名的成绩。虽然不够完美，但能和全上海市最顶尖的学生队伍交手过招，小球员们很兴奋，我也把这个视作一次锻炼交流的机会。”张堰中学篮球教练马力尚老师向记者介绍道。对于今年即将到来的比赛，张堰中学一定会积极对待，争取更进一步，取得更好的名次。