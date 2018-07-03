赛前最后一练，英格兰继续“快乐足球”

晨报特派记者 俞炯（莫斯科7月2日电）

莫斯科斯巴达克球场，英格兰队和哥伦比亚队的对决是俄罗斯世界杯八分之一决赛的收官大战，两队将在当地时间周二晚上为最后一个八强席位而战。在出发前往赛地莫斯科之前，英格兰队周一上午在自己位于圣彼得堡的基地进行了赛前的最后一练。

圣彼得堡这两天大降温，气温只有10℃偏上一点点，因此英格兰队的球员在训练成上纷纷穿上了长袖和长裤，怕冷的甚至带了围脖和帽子。这堂训练课，英格兰队全员参加，没有伤病情况。此前因伤缺席了小组赛后两场的中场主力阿里也已经痊愈，应该能够在和哥伦比亚队的关键比赛中出场。

训练场充满欢声笑语

英格兰队的训练还是按照惯例向媒体开放前15分钟。虽然球队输掉了小组赛最后一场比赛，以第二名的身份晋级，但这完全没有影响到英格兰队的好心情。毕竟这是英格兰队自己的主动选择，可以说在相对轻松的下半区，主帅索斯盖特和他的弟子们已经看到了晋级决赛的可能。

整个15分钟的开放训练延续了英格兰队的“快乐足球”传统，而且是这真正的快乐足球。阿里、斯通斯和沃克是跳着舞走进训练场的。做游戏的时候，瓦尔迪一把把斯特林抱倒在地，边上的队友都笑抽了。整个热身和抢圈活动期间，英格兰队充斥着欢声笑语。索斯盖特曾表示，和哥伦比亚队的这场比赛，是英格兰队近10年来最重要的一场比赛，但是从球队的最后一练来看，球员们还是相当放松的。

主教练索斯盖特也更愿意球员们以一个轻松的心态来面对重要的比赛，“我希望球员们现在和小组赛的时候一样轻松。晋级之后我们需要保持原来的节奏，这样才能踢出我们习惯的足球。我们训练的时候很认真，开会的时候很认真，但除此之外球员们还有22个小时，过分紧张不是什么好事，他们应该享受足球的快乐。”

斯特林还是拉什福德

英格兰队上一次杀入世界杯八强是在2006年，当时凭借贝克汉姆的进球，1∶0力克厄瓜多尔队。不过在四分之一决赛中，点球大战输给了葡萄牙队。另外，英格兰队本届世界杯已经打入8球，在他们的历史上只有一次世界杯的进球数比这届多。就是1966年在英国本土进行的世界杯，英格兰队一共打入11球，最后他们还获得了英国足球历史上唯一的一座世界杯冠军奖杯。

在俄罗斯，英格兰队想要向冠军冲击，现在最重要的还是先击败实力不俗的哥伦比亚队。在小组赛末轮充分轮休之后，周二的这场恶战，英格兰队将会恢复之前的全主力阵容。当然悬念还是有的，就是到底在锋线上继续安排灵活速度型的斯特林，还是安排身体对抗更好的拉什福德，毕竟哥伦比亚队的球员都有着很出色的身体条件。

当然，英格兰队最倚重的还是队长凯恩，他目前以5个进球排在本届世界杯的射手榜第一。要知道在小组赛出场的两场比赛里，凯恩一共只有6脚射门，除了第一脚没有收获进球之外，后面的5脚射门命中率达到了百分之一百。

J罗伤情乐观有望出场

哥伦比亚队这边，最让人关注的就是球队的头号球星J罗能否赶上这场和英格兰队的比赛。

J罗世界杯前就有伤在身，第一场和日本队的比赛没有首发，在球队落后之后被安排替补出场。第三场和塞内加尔队的生死战，J罗又是因伤早早提前下场。好在哥伦比亚足协发布了消息，在经过核磁共振检查后，J罗的右小腿肌肉确诊为轻微的浮肿，排除了撕裂的情况。现在哥伦比亚媒体都乐观地表示，J罗能够在八分之一决赛中登场亮相。

哥伦比亚队主力中卫C·桑切斯赛前表示，“要战胜强大的英格兰队，我们必须集中精力。对手是一支很好的球队，他们的年龄结构合理，充满雄心壮志，还有凯恩这样的顶级射手。但是我们也有我们自己的优势，哥伦比亚队是一支能够对抗任何对手的球队。”

哥伦比亚队在世界杯上和英格兰队只有过一次交锋，1998年世界杯小组赛末轮英格兰队2∶0完胜哥伦比亚队。但是从那场比赛以后，哥伦比亚队至今的八场世界杯比赛场场都有进球，包括上届世界杯他们一路杀进了八强。而且球队老帅佩克尔曼此前已经有过两次率队杀入八强的经历，一次是2006年德国世界杯率领阿根廷队，一次就是2014年巴西世界杯执教的哥伦比亚队。

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