新华社记者 吴书光 袁梦晨 严蕾

是夜，门神之夜。

克罗地亚队与丹麦队的八分之一决赛，全场11个点球，双方门将各自扑出三个，但其中一个点球出现在加时赛阶段——丹麦队门将舒梅切尔稳稳抱住莫德里奇的点球，把悬念推迟到了点球大战。

点球大战中，第一轮点球由丹麦队埃里克森先罚，但被扑出，随后克罗地亚点球同样被扑出；第二轮，双双命中；第三轮也均命中，这一次莫德里奇没有失手；第四轮则均失手。此时，电视镜头显示舒梅切尔的父亲在看台上激动地跳了起来，挥拳庆祝。

最后一个点球，克罗地亚门将苏巴西奇向左顺势一倒，腿部挡住球速不快的皮球。压力瞬间传导给了舒梅切尔，他有点着急地做出扑救动作，但左侧不是正确的方向，拉基蒂奇淡定施射破门，克罗地亚队点球大战胜出！

神奇的是，12年前的同一天，葡萄牙队对阵英格兰队，葡萄牙门将里卡多成为第一个在世界杯点球决胜中扑出3个点球的守门员，如今苏巴西奇追平了他的纪录。

克罗地亚主帅达利奇说：“今晚，苏巴西奇是我们的英雄。他扑出三个点球，这可不是每天都有的。在我们需要的时候，他拯救了克罗地亚队，恭喜他。”

33岁的苏巴西奇是法甲摩纳哥队的门将，他赛后说需要时间平复一下自己激动的心情：“踢点球就像买彩票，幸运的是我们赢了。很高兴为球队做出了贡献，为克罗地亚人民带去欢乐。”

此役对阵克罗地亚队，丹麦队先下一城，但3分钟后就被扳平，这是丹麦队近七场的第二个丢球。

在这一场之前，舒梅切尔坐拥惊人数据，小组赛三场仅在对阵澳大利亚时丢过一粒点球，力助丹麦把不败纪录延长到18场。

小组赛三场，只有墨西哥门将奥乔亚的17次扑救超过舒梅切尔的14次。彼时，苏巴西奇的数据似乎不佳，出战2场扑救5次，但考虑到其小组赛对手尼日利亚和阿根廷，也很不易。淘汰赛后，舒梅切尔4场扑救21次，超越奥乔亚。

尽管没有赢得点球大战，舒梅切尔还是凭借一流的扑救，当选当场最佳球员。31岁的舒梅切尔说：“心情很复杂，被淘汰是巨大的失望，但也非常骄傲我们的表现。我们有机会赢，下半场踢得更好。很难用语言表达当下的心情。”

考虑到训练时很难模拟踢点球时的紧张，舒梅切尔承认很少练习扑救点球：“今天的点球大战全凭直觉，但是很遗憾并没有成功。”

丹麦主帅哈雷德说：“舒梅切尔尽力了，谁能想到我们三名最棒的球员罚丢点球，但这就是点球大战，足球就是如此残酷。”

“研究显示，罚点球的人，心跳飞速加快，就如同身处战场。”哈雷德说，那种压力难以描述。

在舒梅切尔看来，敢于站出来罚点球的都是英雄，“我尊重敢踢点球的人。我们队很棒，下一届我们会再来。重要的是记住这一刻的感觉，激励我们不断努力。”

有其父必有其子。舒梅切尔的父亲彼得·舒梅切尔曾于１９９２年为丹麦队夺得欧锦赛冠军立下大功，随曼联队五次问鼎英格兰顶级联赛冠军，两度获评世界最佳门将，四度当选欧足联年度最佳门将。如今效力于莱斯特城的小舒梅切尔，曾随队获得英超2015-16赛季冠军，创造了“莱斯特城童话”。

6月16日，父亲节前一天，丹麦小组赛首场1∶0战胜秘鲁。小舒梅切尔表现神勇，刷新了一项纪录，即连续代表丹麦出战534分钟零丢球。这堪称是一份特殊的父亲节礼物，因为他打破的正是他父亲1995年创造的连续470分钟不丢球纪录。

巧合的是，克罗地亚队四分之一决赛对手俄罗斯队，也是在当天凭借门将阿金费耶夫的出色发挥赢得点球大战，淘汰西班牙队。

这也意味着：门神的较量还将继续。