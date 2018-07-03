中国全面履行加入世贸组织承诺

人民网北京7月2日电 （记者 王珂）“加入世界贸易组织17年来，中国积极践行自由贸易理念，全面履行加入世贸组织承诺，为全球经贸发展带来了重要机遇，作出了重大贡献。”商务部研究院美洲与大洋洲研究所所长李伟在接受记者采访时表示。

《中国与世界贸易组织》白皮书近日发布，这是我国首次就这一问题发表白皮书。全文约1.2万字的白皮书，主要包括中国切实履行加入世贸组织承诺、中国坚定支持多边贸易体制、中国加入世贸组织后对世界作出重要贡献、中国积极推动更高水平对外开放等内容。

李伟认为，加入世贸组织以来，我国社会主义市场经济体制改革不断深化，市场体系不断健全，营商环境不断优化，着力理顺政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用，社会主义市场经济体制日益完善。

“中国加入世贸组织也给世界各国带来了巨大利益。”李伟说，中国货物进口总额从2001年的2400多亿美元增长到2017年的1.9万亿美元，年均增幅13.5%，为全球年均进口增幅的2倍。同期中国服务贸易进口从393亿美元增至4676亿美元，年均增长16.7%。根据国际货币基金组织和联合国的统计，2017年中国经济对世界经济增长的贡献率已超过30%。

“加入世贸组织以来，中国不仅实打实履行了世贸承诺，还‘自我加压’，开放程度远远超出承诺的广度和深度。”中国社科院世界经济与政治研究所研究员宋泓说。

对外经贸大学国际经济贸易学院院长洪俊杰认为，加入世贸组织以来中国降低关税的力度非常大。实际上，早在2010年，中国货物降税承诺就已全部履行完毕，关税总水平由2001年的15.3％降到目前的9.8％，降幅达36％。

“在此基础上，我国还主动对外开放，在关税水平上超额兑现了世贸承诺。”洪俊杰说，2015年中国的贸易加权平均关税已降至4.4%，美国是2.4%，欧盟是3%，中国和美国、欧盟在这方面是非常接近的。

中国社科院世界经济与政治研究所国际贸易室副主任苏庆义说，从服务贸易看，在世贸组织的160个服务业分部门中，中国已放开120个部门，也超出承诺的100个领域开放范围。当初未做出承诺的领域，包括研发、采矿、电信、教育、保险、证券、银行、空运等，现在也进行了部分开放。中国在自贸试验区中金融、分销、交通运输等领域的开放程度均超过加入世贸组织承诺水平。

在知识产权、透明度等方面，中国也积极履行义务，已构建起完备的知识产权保护法律体系，并持续加强知识产权保护执法力度。知识产权保护的明显效果从中国对外支付知识产权费金额上可窥一斑：加入世贸组织以来年均增长17%，2017年达到286亿美元。

“中国已做了如此多超出世贸承诺的工作，外界仍有声音指责中国没有履行世贸承诺，这是不公正的。”李伟指出，中国忠实履行加入世贸组织承诺的同时，却依然遭受一些国家不公平的反倾销“替代国”做法，这些国家是否需要反思他们有没有履行了承诺？我们也要敦促有关国家遵守他们对世贸组织、对中国作出的承诺。

李伟说，中国始终是多边贸易体制的积极参与者、坚定维护者和重要贡献者。某些国家试图利用单边主义和贸易保护主义来解决一些贸易问题，不仅会损害双边经贸关系，而且将给世界带来巨大不确定性，甚至冲击仍显脆弱的世界经济复苏、威胁全球多边体系。中国坚决反对单边主义和贸易保护主义做法，坚决维护世贸组织在全球经济治理中的重要作用，并将坚定捍卫开放、透明、包容、非歧视、以规则为基础的世贸组织原则和多边贸易体制。

“世贸组织在贸易规则制定、贸易谈判平台、争端解决机制等方面的作用仍不可替代，中国发表白皮书等一系列举措，表明将会和世贸组织其他成员一道，继续寻求完善多边贸易规则，与时俱进改革多边贸易体制，积极维护并参与构建公平公正的国际贸易秩序。”李伟说。

商务部研究院世界经济研究所所长梁艳芬说，经济全球化是不可逆转的时代潮流，中国开放之门会越开越大，将着力构建全面开放新格局，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。（完）