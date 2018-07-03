新时代青年工作怎么干？习近平提出十点要求

来源：央视网 2018年07月03日 00:21

央视网消息：7月2日，习近平总书记在中南海同团中央新一届领导班子成员集体谈话并发表重要讲话。当晚的《新闻联播》头条用将近9分钟的时长进行了播报。

习近平在讲话中强调，青年工作抓住的是当下，传承的是根脉，面向的是未来，攸关党和国家前途命运。青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途、民族就有希望。代表广大青年、赢得广大青年、依靠广大青年是我们党不断从胜利走向胜利的重要保证。

新时代的青年工作怎么干？习近平十大讲话要点指明了前进的方向。

一、新时代的青年工作要毫不动摇坚持党的领导，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，紧紧围绕、始终贯穿为实现中国梦而奋斗的主题，让广大青年敢于有梦、勇于追梦、勤于圆梦。

二、关键是要抓住3个根本性问题，就是必须把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务，把巩固和扩大党执政的青年群众基础作为政治责任，把围绕中心、服务大局作为工作主线。

三、要加强对青年政治引领，党旗所指就是团旗所向。

四、要在广大青年中加强和改进理论武装工作，引导广大青年运用马克思主义立场、观点、方法观察分析问题，从而坚定正确政治方向，增强道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，坚定听党话、跟党走的人生追求。

五、要广泛动员青年建功新时代，全面贯彻党的十九大精神，围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，主动配合党和国家重大工作部署，动员广大青年把报国之志转化为实际行动，努力成为担当民族复兴大任的时代新人。

六、要更好联系服务青年，扩大团的工作覆盖面，强化服务意识、提升服务能力，千方百计为青年排忧解难，做广大青年信得过、靠得住、离不开的贴心人，增强团的吸引力和凝聚力。

七、要落实好《中长期青年发展规划（2016—2025年）》。

八、共青团是党联系青年群众的桥梁和纽带，要紧紧围绕这个职责定位来谋划改革，出实招、出真招，不掩饰问题，不讳疾忌医，对症下药，刮骨疗伤，真正从思想上、工作上、制度上把这个问题解决好。

九、要树立大抓基层的鲜明导向，推动改革举措落到基层，使基层真正强起来。

十、要切实落实从严治团要求：

——政治上要严，坚持以政治建设为统领，加强共青团系统党的建设，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护党中央权威和集中统一领导，旗帜鲜明抵制各种歪风邪气，保持清风正气和良好形象。

——团的干部队伍建设要严，政治上、思想上、能力上、担当上、作风上、自律上要强，做到对党忠诚，敢于挑急难险重的担子，敢于到条件艰苦、环境复杂的岗位锻炼，脚踏实地、一步一个脚印干。

——团员队伍建设也要严，在团员标准要求上严起来，从把好入团质量关入手，抓好入团以后的教育实践，带动广大青年一起前进。（整理/余晓玲）