习近平讲述党在政治上的先进性

革命理想高于天。中国共产党之所以叫共产党，就是因为从成立之日起我们党就把共产主义确立为远大理想。我们党之所以历经挫折而不断奋起，归根到底是因为我们党有远大理想和崇高追求。毛泽东同志说：“我们共产党人从来不隐瞒自己的政治主张。我们的将来纲领或最高纲领，是要将中国推进到社会主义社会和共产主义社会去的，这是确定的和毫无疑义的。我们的党的名称和我们的马克思主义的宇宙观，明确地指明了这个将来的、无限光明的、无限美妙的最高理想。”邓小平同志说:“对马克思主义的信仰，是中国革命胜利的一种精神动力。”习近平指出：“从纷然杂陈的各种观点和路径中，经过反复比较和鉴别，毛泽东同志毅然选择了马克思列宁主义，选择了为实现共产主义而奋斗的崇高理想。在此后的革命生涯中，不管是‘倒海翻江卷巨澜’，还是‘雄关漫道真如铁’，毛泽东同志始终都矢志不移、执着追求。”过去，我们党无论怎样弱小，无论遇到什么困难，一直有强大的战斗力，就是因为无数革命先辈用忠诚、鲜血、生命坚守着崇高政治理想。历史警示我们，如果共产党人的精神信仰垮了，就会导致红旗变色、江山易主。习近平强调：“坚定理想信念，坚守共产党人精神追求，始终是共产党人安身立命的根本。对马克思主义的信仰，对社会主义和共产主义的信念，是共产党人的政治灵魂，是共产党人经受住任何考验的精神支柱。”

高尚政治追求。马克思主义政党是有着共同理想与共同奋斗目标的人组成的政党，是志同道合者的联盟。一部《共产党宣言》，阐明了共产党人为无产阶级和绝大多数劳动者而斗争的政治立场和主张。马克思恩格斯在《共产党宣言》中明确指出: “过去的一切运动都是少数人的，或者为少数人谋利益的运动。无产阶级的运动是绝大多数人的，为绝大多数人谋利益的独立的运动。”毛泽东同志说：“我们都是来自五湖四海，为了一个共同的革命目标，走到一起来了。”这个革命目标，就是党的政治追求，就是党的初心。习近平指出：“中国共产党人的初心和使命，就是为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴。这个初心和使命是激励中国共产党人不断前进的根本动力。”中国共产党是为中国人民谋幸福的党，也是为人类进步事业而奋斗的党。中国共产党所做的一切，就是为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴、为人类谋和平与发展。习近平强调：“人民立场是中国共产党的根本政治立场，是马克思主义政党区别于其他政党的显著标志。党与人民风雨同舟、生死与共，始终保持血肉联系，是党战胜一切困难和风险的根本保证，正所谓‘得众则得国，失众则失国’。”这些重要论述鲜明地表达了我们党“为绝大多数人谋利益”的根本立场和崇高追求。

纯洁政治品质。对党忠诚老实、与党中央同心同德，听党指挥、为党尽责，是共产党人纯洁的政治品质，是共产党人在政治上站得稳、靠得住的重要保证。对党绝对忠诚是党员首要政治本色和政治品质。“对党忠诚，为党的事业奋斗终生”，是每位共产党员入党时在党旗下的誓言；“对党忠诚老实”，是党章规定的党员必须履行的义务。习近平指出：“对党忠诚老实，是党章对党员的政治要求，更是每个领导干部必须遵循的党性原则。”对党忠诚老实，就要忠诚于组织，任何时候都与党同心同德。习近平强调：“对党绝对忠诚要害在‘绝对’两个字，就是唯一的、彻底的、无条件的、不掺杂任何杂质的、没有任何水分的忠诚。党员、干部要用这样的标准要求自己，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，党叫干什么就坚决干，党不允许干什么就坚决不干。”听党指挥、为党尽责是共产党人必须始终坚守的政治品质。听党指挥，就是永远听党的话、跟党走，一切行动听从党中央指挥。进了党的门就是党的人，全党同志要强化党的意识，牢记自己的第一身份是共产党员，第一职责是为党工作。习近平指出，“是党员，就要把牢政治方向，强化组织意识，时刻想到自己是党的人，时刻不忘自己对党应尽的义务和责任”。他强调：“党的事业，人民的事业，是靠千千万万党员的忠诚奉献而不断铸就的。我们一定要把党摆在心头正中，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，自觉站在党和人民立场上，对党忠诚、为党分忧、为党担责、为党尽责，竭尽全力完成党交给的职责和任务。”

严明政治纪律。“欲知平直，则必准绳；欲知方圆，则必规矩。”习近平指出：“没有规矩不成其为政党，更不成其为马克思主义政党。” 我们党是靠革命理想和铁的纪律组织起来的马克思主义政党，纪律严明是党的光荣传统和独特优势。中国共产党从成立之日起就特别强调纪律和规矩。1921年党的一大的召开尽管没有制定正式党章，但通过了起临时党章作用的《中国共产党第一纲领》，纲领针对党处于秘密状态下的建党环境，就已作出党员应保守秘密的纪律和要求。1922年二大通过的中国共产党第一部党章共6章29条，就专设“纪律”一章9条内容，规定下级机关必须完全执行上级机关之命令，全党服从中央和少数绝对服从多数的组织规矩和纪律原则，明确规定党员违反党纪党规必须开除党籍。2013年7月，习近平来到西柏坡，他在当年中央政治局开会的屋子里说：“这里是立规矩的地方。党的规矩、制度的建立和执行，有力推动了党的作风和纪律建设。” 在所有党的纪律和规矩中，第一位的是政治纪律和政治规矩。习近平指出：“遵守政治纪律和政治规矩，必须维护党中央权威，在任何时候任何情况下都必须在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致；必须维护党的团结，坚持五湖四海，团结一切忠实于党的同志；必须遵循组织程序，重大问题该请示的请示，该汇报的汇报，不允许超越权限办事；必须服从组织决定，决不允许搞非组织活动，不得违背组织决定；必须管好亲属和身边工作人员，不得默许他们利用特殊身份谋取非法利益。”