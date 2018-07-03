第三方支付机构“断直连”，基金公司加紧接入银行直连

晨报记者 王禹心

6月30日原本是第三方支付机构“断直连”的最后期限，但各方都没有发布其官方声明。据业内人士称，“断直连”的具体实施时间可能延至8月。第三方支付“断直连”将对基金公司的支付端造成不小的影响，据悉，多家基金公司已经开始作出调整，有基金公司向晨报记者表示，正在加紧接入银行直连支付。

去年8月，中国人民银行支付结算司发布了《关于将非银行支付机构网络支付业务由直连模式迁移至网联平台处理的通知》，其中规定：到2018年6月30日之后，支付机构所受理的涉及银行账户的网络支付业务全部需要通过网联平台处理。

多家基金公司之前连入了支付宝作为支付渠道之一，目前有些已将其撤销。晨报记者注意到，类似易方达这样的大型基金公司银行直连有工农中建交等17家银行，；博时基金官网可绑定的银行卡列表中，可使用银联、通联、银行直连等支付渠道。

第三方支付机构“断直连”对很多以第三方支付为主的小型基金公司来说影响颇深，与其直连的银行只有少数几家，而新增支付渠道又意味着成本增加。某公募基金营销策划经理对晨报记者表示，“断直连”主要是针对第三方支付平台，主要是对支付宝和理财通的影响，而该公司基金支付本来也是主要通过银行直连，没有通过支付宝和理财通，所以断直连基本上没有影响该公司业务。

沪上某公募基金副总认为，第三方支付机构“断直连”接入网联是国家统一规定，虽说对各家基金公司影响情况不同，但总体来说是公平的。