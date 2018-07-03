来源：新华网

习近平对上合组织青岛峰会成功举办作出重要指示强调

推广好的做法弘扬好的作风 推动各项工作再上新台阶

新华社北京7月3日电 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平日前对上合组织青岛峰会成功举办作出重要指示指出，上合组织青岛峰会办得很成功，山东省特别是青岛市作出了很大贡献，服务保障工作有力有序、精心细致，体现了世界水准，展示了中国气派、山东风格、青岛特色，谨向为此付出努力的广大干部群众表示慰问和感谢。

习近平强调，举办上合峰会，为青岛、为山东的发展带来了新的机遇，希望认真总结“办好一次会，搞活一座城”的有益经验，推广好的做法，弘扬好的作风，放大办会效应，开拓创新、苦干实干，推动各项工作再上新台阶。

6月9日至10日，上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议在山东青岛成功召开。此次青岛峰会是上合组织扩员后首次召开的峰会，来自12个国家的国家元首或政府首脑、10个国际组织或机构负责人出席峰会，注册外宾超过2000人，参与采访的中外记者超过3000人，成员国领导人签署、见证了23份合作文件，达成了一系列重要共识，是上合组织成立以来规模最大、级别最高、成果最多的一次峰会。（网站首页图：新华网图片）