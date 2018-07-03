年轻干部看过来！习近平在关注你们

来源：新华网

新华网记者 黄玥

【学习进行时】近日，习近平主持中共中央政治局会议，审议《关于适应新时代要求大力发现培养选拔优秀年轻干部的意见》，对新时代发现培养选拔优秀年轻干部作了具体工作部署。新华社《学习进行时》原创品牌栏目“讲习所”推出文章，为您梳理习近平对年轻干部的严管厚爱。

近日，习近平总书记主持召开中共中央政治局会议，审议《关于适应新时代要求大力发现培养选拔优秀年轻干部的意见》。会议释放的选人用人积极信号，对广大年轻干部来说十分重要。

习近平对年轻干部的重视是一以贯之的。

“青年干部是党的事业的希望，他们热情高、有闯劲，但也有许多短处。在成长过程中应当扬长避短。”习近平在福建工作时对年轻干部的一番话，至今温暖人心。

发现培养选拔年轻干部意义重大

此次会议这样定义发现培养选拔年轻干部的意义：是加强领导班子和干部队伍建设的一项基础性工程，是关系党的事业后继有人和国家长治久安的重大战略任务。

从“基础性工程”和“重大战略任务”两个表述，可以窥见发现培养选拔优秀年轻干部是国家“强基固本”之策。

当前，中国特色社会主义进入新时代，新时代召唤时代人才，关键在于建设一支高素质专业化干部队伍，归根到底在于培养选拔一批又一批优秀年轻干部接续奋斗。

习近平在党的十九大报告中指出，大力发现储备年轻干部，注重在基层一线和困难艰苦的地方培养锻炼年轻干部，源源不断选拔使用经过实践考验的优秀年轻干部。

此次会议要求各级党委（党组）把年轻干部工作摆上重要议事日程，正是切实落实十九大精神的重要举措，旨在推进年轻干部工作制度化、规范化、常态化。

会议提出的这个要求非常引人瞩目：要建立以党委（党组）主要负责同志为第一责任人的工作责任制，一级抓一级，一级带一级，逐级负责，层层抓落实，把发现培养选拔年轻干部工作实效作为党建工作考核的重要内容。

这些举措，动真格、实打实，未来可期。

好干部标准的时代内涵

大力发现培养选拔优秀年轻干部，要落实好干部标准。什么是好干部标准？

2013年6月28日，习近平在全国组织工作会议上指出，好干部的标准，大的方面说，就是德才兼备。同时，好干部的标准又是具体的、历史的。不同历史时期，对干部德才的具体要求有所不同。

习近平如此阐释，革命战争年代，对党忠诚、英勇善战、不怕牺牲的干部就是好干部。社会主义革命和建设时期，懂政治、懂业务、又红又专的干部就是好干部。改革开放初期，拥护党的十一届三中全会确定的路线方针政策，有知识、懂专业、锐意改革的干部就是好干部。

此次政治局会议，为新的历史时期年轻干部队伍画了“像”：忠实贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、全心全意为人民服务，适应新使命新任务新要求、经得起风浪考验，数量充足、充满活力的高素质专业化队伍。

由此可见，好干部标准的时代内涵，是着眼“两个一百年”奋斗目标，着眼推进国家治理体系和治理能力现代化，着眼党的事业后继有人、兴旺发达。

“好干部要做到信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁。”这20个字也应该是年轻干部的人生“座右铭”。

如何发现培养选拔年轻干部

好干部不会自然而然产生。

“成长为一个好干部，一靠自身努力，二靠组织培养”。习近平强调，从干部自身来讲，个人必须努力，这是干部成长的内因，也是决定性因素。

关于自身努力，习近平指出，好干部除了要加强学习，还要加强实践。他形象地诠释，“‘耳闻之不如目见之，目见之不如足践之。’知识和经验犹如雄鹰之双翼，只有经风雨、见世面，才能飞得更高、飞得更远。”

说到组织培养，此次会议明确指出以大力发现培养为基础，以强化实践锻炼为重点，以确保选准用好为根本，以从严管理监督为保障，健全完善年轻干部选拔、培育、管理、使用环环相扣又统筹推进的全链条机制。

“干部成长是有规律的，年轻干部从参加工作到走向成熟，成长为党和国家的中高级领导干部，需要经过必要的台阶、递进式的历练和培养。”习近平在2013年全国组织工作会议上指出。

对于年轻干部的培养选拔，习近平多次强调“基层经历”。他要求，对那些看得准、有潜力、有发展前途的年轻干部，要敢于给他们压担子，有计划安排他们去经受锻炼。

只有扎根至深，才能枝繁叶茂。要让年轻干部在实践中“大事难事看担当，逆境顺境看襟度”。

同样，要加强对干部经常性的管理监督，形成对干部的严格约束。没有监督的权力必然导致腐败，这是一条铁律。

“组织上培养干部不容易，要管理好、监督好，让他们始终有如履薄冰、如临深渊的警觉。”习近平语重心长。

年轻干部成长起来了，培养出来了，关键还是要用。习近平说：“不用，或者用不好，最终等于还是没有好干部。”

“为政之要，莫先于用人。”选人用人是风向标，选用什么人，就有什么样的干部作风，乃至就是有什么样的党风。

选人用人是一项非常复杂的工作，严管和厚爱结合、激励和约束并重。科学有效的选人用人机制，将为优秀年轻干部不断涌现提供最有力的保障。

新的时代需要新的干部，也造就新的干部。习近平对这个群体寄予了殷殷厚望。年轻干部们，就看你们的了！

习近平主持中共中央政治局会议 审议《关于适应新时代要求大力发现培养选拔优秀年轻干部的意见》

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