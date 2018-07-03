加强组织建设 习近平强调这两个“关键”

来源：央视网

截至2017年年底，中国共产党共有党员8956.4万名，党的基层组织457.2万个，党员队伍结构更加优化，基层党组织覆盖面进一步扩大。

面对复杂多变的国际形势和艰巨繁重的改革任务，中国要谋求发展，关键在党，关键在人。

“关键在党，就要确保党在发展中国特色社会主义历史进程中始终成为坚强领导核心。关键在人，就要建设一支宏大的高素质干部队伍。”

党的建设，人的培养，习近平总书记多年来牵挂于心，在各个重要场合反复强调。

关键在党

政治建设：坚持党的领导，全面从严治党

中国特色社会主义最本质的特征是中国共产党领导，中国特色社会主义制度的最大优势是中国共产党领导，党是最高政治领导力量。

——2018年6月29日，习近平主持中共中央政治局第六次集体学习时的讲话

东西南北中，党政军民学，党是领导一切的。全国各党派、各团体、各民族、各阶层、各界人士要紧密团结在党中央周围，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，万众一心向前进。

——2018年3月20日，习近平在第十三届全国人民代表大会第一次会议上的讲话

政治问题，任何时候都是根本性的大问题。全面从严治党，必须注重政治上的要求，必须严明政治纪律，特别是各级领导干部要时刻绷紧政治纪律这根弦，坚持党的领导不动摇，贯彻党的路线方针政策不含糊，始终做政治上的明白人。

——2016年1月12日，习近平在中国共产党第十八届中央纪律检查委员会第六次全体会议上的讲话

思想建设：坚定理想信念，理论联系实际

要坚持共产党人价值观，不断坚定和提高政治觉悟。修身立德是为政之基，从不敢、不能到不想，要靠铸牢理想信念这个共产党人的魂。

——2017年1月6日，习近平在中国共产党第十八届中央纪律检查委员会第七次全体会议上的讲话

要把坚定理想信念作为党的思想建设的首要任务，教育引导全党牢记党的宗旨，挺起共产党人的精神脊梁，解决好世界观、人生观、价值观这个“总开关”问题，自觉做共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者和忠实实践者。

——2017年10月18日，习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告

作风建设：永远在路上，保持党同人民群众的血肉联系

党的作风是党的形象，是观察党群干群关系、人心向背的晴雨表。党的作风正，人民的心气顺，党和人民就能同甘共苦。实践证明，只要真管真严、敢管敢严，党风建设就没有什么解决不了的问题。作风建设永远在路上。

——2016年7月1日，习近平在庆祝中国共产党成立95周年大会上的讲话

我们党来自人民、植根人民、服务人民，一旦脱离群众，就会失去生命力。加强作风建设，必须紧紧围绕保持党同人民群众的血肉联系，增强群众观念和群众感情，不断厚植党执政的群众基础。

——2017年10月18日，习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告

关键在人

“关键少数”：正人必先正己，正己才能正人

领导班子是一个地方、一个单位的“火车头”，建设好领导班子是夯实党执政的组织基础的关键，也是抓好改革发展稳定各项工作的关键。

——2017年4月，习近平在广西考察时的讲话

领导干部特别是高级干部必须加强自律、慎独慎微，经常对照党章检查自己的言行，加强党性修养，陶冶道德情操，永葆共产党人政治本色。

——2017年2月13日，习近平在省部级主要领导干部学习贯彻十八届六中全会精神专题研讨班开班式上的讲话

基层干部：为民服务无小事，发挥战斗堡垒作用

基层干部是加强基层基础工作的关键。要关心和爱护广大基层干部，为他们创造良好工作和成长条件，保障他们的合理待遇，帮助他们深入改进作风，提高发展经济能力、改革创新能力、依法办事能力、化解矛盾能力、带领群众能力，引导他们扎根基层、爱岗敬业、争创一流。

——2015年6月，习近平在贵州调研时的讲话

县委是我们党执政兴国的“一线指挥部”，县委书记就是“一线总指挥”。省市两级党委要落实主体责任，抓好县委这个关键，特别是要强化县委书记的责任担当，加强基层组织和干部队伍建设，把基层党组织建设成坚强战斗堡垒，充分发挥广大党员、干部先锋模范作用。

——2016年1月12日，习近平在中国共产党第十八届中央纪律检查委员会第六次全体会议上的讲话

农村基层党组织是农村各个组织和各项工作的领导核心，要强化农村基层党组织职能，把农村基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。

——2017年12月，习近平在江苏徐州市考察时的讲话

全体党员：不忘初心，牢记使命

要严格党员日常教育和管理，使广大党员平常时候看得出来、关键时刻站得出来、危急关头豁得出来，充分发挥先锋模范作用。

——2013年6月，习近平在全国组织工作会议上的讲话

全党同志要强化党的意识，牢记自己的第一身份是共产党员，第一职责是为党工作，做到忠诚于组织，任何时候都与党同心同德。

——2014年1月14日，习近平在中国共产党第十八届中央纪律检查委员会第三次全体会议上的讲话

时代是出卷人，我们是答卷人，人民是阅卷人。要实现党和国家兴旺发达、长治久安，全党同志必须保持革命精神、革命斗志，勇于把我们党领导人民进行了97年的伟大社会革命继续推进下去，决不能因为胜利而骄傲，决不能因为成就而懈怠，决不能因为困难而退缩，努力使中国特色社会主义展现更加强大、更有说服力的真理力量。

——2018年1月5日，习近平在学习贯彻党的十九大精神研讨班开班式上的讲话

（整理：吕媛媛）（网站首页图：新华社图片）