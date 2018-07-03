党旗所指 团旗所向 引领青年建功新时代——习近平在同团中央新一届领导班子成员集体谈话时的讲话引起热烈反响

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7月2日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在中南海同团中央新一届领导班子成员集体谈话并发表重要讲话。 （图片来源：新华社）

央视网消息（新闻联播）：昨天，习近平总书记在同团中央新一届领导班子成员集体谈话时强调：“新时代的青年工作要毫不动摇坚持党的领导，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，紧紧围绕、始终贯穿为实现中国梦而奋斗的主题，让广大青年敢于有梦、勇于追梦、勤于圆梦。”总书记对新时代青年工作提出的要求，在广大青年和团员干部中引起了强烈反响。大家纷纷表示，要坚定理想信念、练就过硬本领、努力成为担当民族复兴大任的时代新人。

习近平总书记对过去五年共青团做了大量工作、推动团的精神风貌呈现新气象给予了充分肯定，希望共青团肩负起团结凝聚全国各族青年，为实现党的十九大提出的目标任务而奋斗的责任。这让广大团干部备受鼓舞。

共青团是党的助手和后备军，必须把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务，加强对青年政治引领，引导广大青年坚定听党话、跟党走的人生追求。习近平总书记对共青团的高度信任和殷切期望，极大激发了广大团员干部做好青年工作的信心。

从严治团，“严”字当先！风清气正的共青团队伍，不仅要对团干部“严要求”，做到对党忠诚、敢于挑急难险重的担子；也需要对团员在入团标准上“严把关”。只有脚踏实地、一步一个脚印干，才能带动广大青年一起前进。