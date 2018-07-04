泰国少年足球队失踪10天后被找到，由于暴雨还在下，救援困难重重-找到的13人可能还得在洞内待几个月

晨报记者 徐惠芬 综合报道

失踪10天后，被困在山洞里的12名泰国少年和他们的教练终于被找到。这堪称奇迹的发现不仅让失踪人员家属，也让泰国全国上下欢欣不已。

不过，欢欣之后，难题也来了。由于暴雨还在下，目前，救援人员尚没有想出一个把这13人救出山洞的完美之策。有分析指出，可能这13人还得在洞里待上几个月。

中国等国派出搜救队

最先发现这12名失踪少年和他们教练的是来自英国的潜水员，时间是当地时间7月2日晚上10时30分，此时距离他们失踪已经9天多时间了。

为了搜寻这失踪的13人，除了泰国派出的1000多名救援人员外，包括中国、英国、美国、日本等多国在内，都派出了专业搜救队全力搜救，被称为是近年来泰国规模最大的搜救行动。

2日晚，在一个又小又黑的山洞内，英国潜水员发现了这13人，他们挤在一小块干燥的高地上，周围被水包围。

知道有人来救他们了，他们很高兴，并问今天是否能出去，在得知还不能之后，提出需要食物，因为太饿了。

参与救援的英国山洞救援委员会副主席比尔·怀特豪斯称：“他们所在的位置距离洞口大约2公里，比表面低800到1000米。“

6月23日下午，泰国北部清莱府一支少年足球队12名队员和他们25岁的教练在集训后，进入清莱府当地一洞穴群探险。那是当地一个旅游景点，不过根据景区门口的警示牌，游客在6月到11月雨季期间禁止入内。

这一行13人进入山洞后，忽降暴雨，淹没了山洞的入口，迫使他们深入到山洞内部，寻找尚未被水淹没的高地。

这支少年足球队员介于11至16岁，来自不同学校，其中一名家长见儿子到晚上还没回家便报了警。当天晚上7点，森林保护区人员在洞口发现一辆电单车和11辆脚踏车，车上篮子内装有背包、足球鞋和其他运动装备，证实属于失踪男生和教练所有，一场与时间赛跑的救援行动立即展开。

或等雨季结束才能出洞

失踪10天后，13人全部被找到，而且都还活着，这个堪称奇迹的发现让泰国全国欢欣不已。此前几天，失踪人员的家属一直在洞口守夜，等待消息。当他们获知这个消息后，也兴奋不已。

不过，如何把这13人救出仍是个难题。美国有线电视新闻网3日称，目前看来救援选项十分有限。

几天来，救援人员一直尝试把水抽出山洞，但因为暴雨一直在下，使得抽水的成效并不大。此外，救援人员还尝试在山洞的顶端找一个天然的开口，但也没有成功。

英国广播公司3日称，要么这些被困人员通过潜水逃出山洞，要么等待雨季结束，这就意味着还得在洞内再待几个月。泰国雨季一般要到10月结束。

据泰国皇家海军军官称，将向被困人员提供4个月的食物供给，并教他们如何潜水。

对此，CNN称，4个月的供给，暗示着泰国政府可能考虑一直等到10月雨季结束，再开始救援。

虽然失踪人员将学习潜水，但潜水出洞被认为是排在最后的选项。专家警告，潜水充满困难和危险性，尤其如果有少年还不会游泳的话。

CNN援引救援顾问的话称，最坏的情况是，他们没有其他选择，只能通过潜水逃出来。“因为这个潜水和大部分人想象的潜水不一样，到处都是泥水，能见度低，可能水的流速还很快，根本分不清方向，连上下都可能搞混。”

英国山洞救援委员会副主席怀特豪斯也称，目前潜水条件并不佳，考虑到风险和所需要的技巧挑战，不会轻易尝试通过潜水的方式，把少年和他们的教练带出被困的山洞。

先转移到洞内安全地带

泰国清莱府府尹那荣萨3日表示，被找到的失踪人员目前状态良好，救援队正寻求最稳妥的解救方案，预计最快在3日深夜开始将他们转移到洞内的安全地带。

据介绍，目前，救援人员已经为受困者提供了止痛药、抗生素等药物，以防出现意外。

此外，救援人员还会向山洞内打空气进去，以改善山洞内的生存环境。

泰国总理巴育2日晚发表讲话说，泰国政府和人民感谢国际社会提供的帮助和开展的救援行动，希望年轻的足球队成员安全并尽快康复。

据报道，这处山洞全长超过10公里，是泰国第四长的山洞，由于洞内地形复杂，至今未有人走完全程。