国家集成电路、智能传感器创新中心同时获批-上海将成国产芯片、物联网创新双中心

晨报记者 林劲榆

昨天，国家集成电路创新中心、国家智能传感器创新中心启动会在上海举行。上海市经信委方面披露，随着国家集成电路、智能传感器创新中心同时获批，上海成为中国同时拥有两家制造业创新中心的省市。

两大创新中心落户上海

国家集成电路创新中心由复旦大学、中芯国际和华虹集团三家单位共同发起，逐步吸收更多龙头企业和研究机构，打造国家集成电路共性技术研发平台，着力解决我国集成电路主流技术方向选择和可靠技术来源问题，为产业升级提供技术支撑和知识产权保护。

国家智能传感器创新中心以关键共性技术研发和中试为目标，专注传感器设计集成技术、先进制造及封测工艺，布局传感器新材料、新工艺、新器件和物联网应用方案等领域，以“公司+联盟”模式运行，力争打造世界级智能传感器创新中心。

据悉，国家集成电路创新中心落地张江，而国家智能传感器创新中心落地嘉定。据最新统计显示：张江已经聚集了国内外知名集成电路企业200余家，形成了目前国内最完善、最齐全的产业链布局。而智能传感器最重要的应用就是智能驾驶了，嘉定目前已经聚集了多家智能汽车研发中心，并且已经开始了无人驾驶汽车的路试，还拥有国内第一个无人驾驶汽车测试场，大量应用智能传感器。嘉定已经具备了联合传感器上下游及产业链龙头企业开展共性技术研发，形成“产学研用”协同创新机制，打造世界级智能传感器创新中心的条件。

中国科学院院士、复旦大学校长许宁生表示，集成电路产业是信息技术产业的核心；当前，全球集成电路产业正步入颠覆性技术变革时期，中国集成电路产业发展将迎来重大机遇。

“当前物联网、大数据、人工智能等快速兴起，智能传感器作为重要的信息和数据来源，已经成为各种智能物联体系架构的基础。国家智能传感器创新中心的启动，将成为中国创新型产业向智能化转化和发展的重要标志之一。”中科院院士、上海微系统所所长王曦说，中心将以“公司+联盟”模式运行，为物联网应用发展奠定基础，建设成为具有全球影响力的传感器创新中心。

国产芯片板块应声就涨

上海的两个国家级创新中心含金量非常高，有排他性和唯一性。据业内人士透露，集成电路和智能传感器是高技术含量的关键部件，如果不将核心技术掌握在自己手中，将会被人在核心技术方面“卡脖子”，因此建设国家集成电路、智能传感器创新中心对上海乃至全国意义重大。

集成电路是工业的“粮食”，其技术水平和发展规模已成为衡量一个国家产业竞争力和综合国力的重要标志之一，该产业如何通过创新来实现转型升级很关键。

目前上海在全国集成电路发展是最早的，在集成电路的设计、制造、材料、工艺都是全国最先进的。所以研发“中国芯”的责任，上海责无旁贷。

近日以来，集成电路等相关板块受益于国家创新中心的建设表现相当不错。昨天，芯片国产化板块领涨各个板块，涨幅达到5.75%，国科微、阿石创等五家公司涨停，上周开始，板块个股已率先实现反弹。

《中国制造2025》提出，将通过政府引导、整合资源，实施国家制造业创新中心建设等五项重大工程，实现长期制约制造业发展的关键共性技术突破，提升我国制造业的整体竞争力。按此规划，到2025年我国将建立40家左右的国家级制造业创新中心。

据悉，目前我国已有5家国家级制造业创新中心，分别是国家动力电池创新中心（北京）、国家增材制造创新中心（西安）、国家信息光电子创新中心（武汉）、国家机器人创新中心（沈阳）和国家印刷及柔性显示创新中心（广东）。