减持中信证券将尽 国民牙膏“两面针”面临断顿

晨报记者 曹西京

两面针7月2日晚间公告，拟择机出售不超过1200万股中信证券股票，回笼资金主要用于企业偿还贷款，补充流动资金，发展主业。这被解读公司在避免明年股票被ST。事实上，从2007年至今，两面针已经多次通过抛售中信证券股票扭亏，如今这份利润“奶牛”快被抛光，公司将何去何从？

减持只为补亏

2004年上市的“国民牙膏”两面针，业绩自上市当年起便开始下滑，上市第三年扣非净利润便开始处于亏损状态。目前公司持有中信证券1511.89万股，在出售1200万股后，两面针可变现2亿元左右。按公司目前持有中信证券1511.89万股对应的最初投资金额4537.19万元计算，1200万股成本价约为3601万元。据此估算，将带来投资收益约1.56亿元(税前)。

两面针称，如能够按计划出售部分中信证券股票将对公司2018年年度的经营业绩及财务状况产生较大影响。根据财报，两面针2018年一季度实现营收2.58亿元，同比下滑20.05%，亏损423.07万元；2017年亏损1.44亿元。这笔投资收益或将帮助两面针今年盈利，进而避免因持续两年亏损被ST的命运。

中信成提款机

2018年3月底，两面针披露2017年年报后，上交所发去问询函称，公司已经连续12年扣非后亏损，要求公司“依靠出售股票收益盈利方式的可持续性”等进行说明。因为此前两面针主要依靠出售所持中信证券股票取得投资收益盈利，其主营业务持续盈利能力堪忧。

1999年8月，两面针作为发起人参股中信证券，投入1.52亿元持股9500万股，折合每股1.6元。

2006年至2017年，两面针合计扣除非经常性损益后的亏损高达12.42亿元，同期公司通过出售中信证券股票产生的投资收益和从中信证券取得的分红合计20.16亿元。

通过减持中信证券扭亏，公司几乎每两年使用一次，屡试不爽。比如，2014年前三季度，两面针净利润亏损1.16亿元，但全年实现2190.91万元盈利。扭亏源于公司当年12月减持了1000万股中信证券股票，获得了2.58亿元的投资收益。2016年上半年公司净利润亏损7811.87万元，公司下半年减持了1162万中信证券股票获得1.57亿元投资收益，由此实现2690.30万元净利润。

除中信证券之外，公司目前还持有交通银行、中煤能源部分股票，但均只有数万股。在按照计划上限减持后，公司持有的中信证券股票将只剩下300余万股。未来如何应对亏损呢？

牙膏经营长亏

要知道，在未减持或减持股票较少年度，两面针业绩往往惨淡。比如，公司2015年、2017年分别亏损1.73亿元、1.44亿元，其主营日化、纸业、化工板块经营低迷。

2017年，两面针日化、纸业、精细化工、医药及房地产板块贡献的营收比例为42.87%、26.26%、22.90%、6.95%、0.18%。公司表示，销售费用主要由日化事业部产生，并一直居高不下，且销售费用占营业收入的比重远高于毛利率，为家用牙膏经营利润长期亏损的主因。另外，纸品公司设备陈旧，设备性能差，资产折旧率高，产品缺乏品牌优势，使得毛利率严重偏低，加上缺少规模效益，造成纸品公司多年亏损严重。

两面针在今年5月19日在回复交易所问询函中表示，公司将坚定回归主业——中药护理日化产品，计划整合现有医药产业与日化产业，做强做优日化主业。房地产板块则定位为副业，开发现有土地资源，以便为公司补充资源发展主业。对于长期亏损的纸业板块，两面针将限制资源投入，减少亏损，消除该板块对公司盈利的影响。

如今看来，这些措施没那么快生效，公司先减持中信证券再说。不过，随着所持股权所剩不多，留给两面针的时间不多了。