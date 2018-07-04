长针深V，底部再夯实

晨报记者 韩忠益

昨日，沪深股市整体延续震荡筑底格局，沪综指盘中再创阶段新低。盘中板块、个股跌多涨少，国防军工、计算机、券商等板块逆势走强。午后，做多力量进场，一路推升股指，最后以当日最高点2786点报收，创业板重返1600点。

机构加配环保股

近日，国务院发布《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》。意见提出坚决打赢蓝天保卫战，着力打好碧水保卫战，扎实推进净土保卫战。总体目标到2020年，生态环境质量总体改善，主要污染物排放总量大幅减少，环境风险得到有效管控，生态环境保护水平同全面建成小康社会目标相适应。

机构表示，目前环保的估值处于5年来低位，估值与业绩增速匹配，建议关注两条主线，一是政策驱动力明显、高景气行业的细分领域龙头，如环卫、监测、危废等，二是中长线关注PPP+海绵城市推动下水流域以及黑臭水体治理相关标的。

军工股逆势冲高

近期，各地有关军民融合的消息此起彼伏。甘肃省政府提出，要重点推动核产业、航空航天、特种化工、电子信息、新材料和高端装备制造等六大特色优势国防科技工作与制造业深度融合，到2020年甘肃省军民融合产业规模超过1000亿元，成为甘肃省新的支柱产业；到2025年，军民融合产业规模超过1800亿元；福建军民两用技术项目成果对接会于6月19日在福州举行，现场签约16个项目，总投资规模20多亿元，加速推进福建军民融合发展。此外，如重庆科技风险投资有限公司将设立10亿元重庆市军民融合创投基金，以资本助力军民融合； 中国航天科技集团有限公司组建成立我国首个军民融合氢能工程技术研发中心，以此推动航天氢能技术军民融合发展。

机构认为，军工股仍处于历史估值及配置底部，军工配置正当时。

创业板明显止跌

从目前市场总体估值水平、低估值股票占比、市场总体业绩增速、高增长股票占比等几个指标看，当前A股估值都是在历史底部区域。不少机构认为：A股自2月走弱以来，市场下跌的主要原因并非公司基本面不佳，而是受外部宏观因素的干扰。从近期破净股数看，A股破净数已经达到278家，创2005年以来新高，历史上在底部区域破净股数量往往会大幅增加，市场整体估值水平已经低于上证综指2638点，结构分布类似2013年6月的1849点，所以我们可以为眼下的股市失望和无奈，但不能失去理智。

技术上，股指暂时仍以震荡修复为主，创业板已经有了明显止跌迹象，近日没有再创新低，投资者可以在其中深挖短线机会。