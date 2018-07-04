风 雨



本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

对于近期大盘连连大挫，市场有各种各样的解释，道理都是明摆着的，其实，就是两个字，钱紧。

数据显示，截至今年一季度末，5只国家队基金总份额每只均由去年底的400.1亿份，缩减至120.1亿份，每只总赎回份额为280亿份，赎回比例接近70%。股市成交量也一直在低位，年初两市成交额约在5000亿，现在已经降至3000亿附近，这些都说明股市没钱了，或者有钱也不愿进来了，因为股指一直下跌，进来就意味着损失。

“当6月28日，A股又遭全线杀跌，两市下跌家数达到2485家时。官媒连续发文救市，什么‘目前A 股市场已经有不少积极因素显现’，什么‘中国股市有理由经过历练更加健康发展’。但马上有财经人士指出，这是口惠而实不至：‘对于A股来讲，市场不是用嘴托住的，救市是要拿出真金白银的，所谓 ‘一根大阳线，千军万马来相见’。没有行情，光叫叫口号，没有人会傻到掏出真金白银扔进来。但是上周五的消息说明资金面将有大改观。”高智说。日前召开的中国人民银行货币政策委员会提到，稳健的货币政策要松紧适度，管好货币供给总闸门，保持流动性合理充裕，引导货币信贷及社会融资规模合理增长。对比一季度《中国货币政策执行报告》，可以发现，关于流动性表述的变化正式从“保持流动性合理稳定”变为“保持流动性合理充裕”。

“近一段时间，A股市场的大幅波动确实有对此前市场流动性担忧的情绪放大，随着央行货币调控效果显现，预计将有效缓解市场避险焦虑。”郁教授道。证券市场就是资金游戏。

“只要市场渡过资金紧张的难关，A股就能回暖。从估值来看，截至2018年6月28日，衡量全部A 股的万得全A指数其市净率PB已经降到了1.69倍，基本接近2014年5月份1.45倍的历史最低水平，远远低于2.46倍的历史中位数水平，这对中长线资金来说还是有相当吸引力的。”高智说。有了流动性，市场预期就会改变。

今日行情预测：整理

仓位：70%