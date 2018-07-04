“免费午餐”越来越少-第三方支付新政频出

见习记者 商依琳

晨报记者 刘志飞（理财主笔）

随着第三方支付平台的高速发展，如今信用卡每月还款方式不少市民会选择支付宝或微信自动还款，看中的也都是这些第三方支付平台兼容性强可以跨行、跨支付方式还款且免费，然而微信信用卡还款却将在2018年8月1日起开始收取手续费。一石激起千层浪，网友对此议论纷纷，对于支付宝信用卡还款是否受影响也颇为担忧。

微信收费再升级

腾讯财付通近日发布公告称：自2018年8月1日起，仅有理财通铂金、黄金会员的信用卡还款手续费继续享受全免政策，“爱定投计划”固定转入500元以上的用户也可以继续享受免费还款服务。除此之外，所有理财通用户的每笔信用卡还款都将被收取0.1%的费用，最低0.10元，手续费在用户进行还款操作时，与还款金额一并支付。此前自2017年12月1日起，微信支付对每位用户每个自然月累计信用卡还款额超出5000元的部分按0.1%进行收费(最低0.1元)，每月不超过5000元的部分仍然免费。而此次调整意味着着，除了部分高端会员，所有理财通用户的每笔信用卡还款都将被收取0.1%的费用，最低0.10元。

腾讯声称此举是因为每一笔还款背后都会产生支付通道手续费，腾讯财付通一直在投入成本进行手续费补贴。近年来通道手续费成本迅猛增长，为了适当平衡成本和可持续发展，才将对业务规则做出调整，同时也将陆续推出手续费随机减免等活动。

支付宝暂按兵不动

自2018年6月6日起，余额宝转出到银行卡的快速到账（T+0日到账）额度由原来的每日限额5万元，调整为单日单户1万元。虽说余额宝的此次调整也是按照最新的货基监管政策来实施的，但对于大部分看中余额宝流动性的理财者来说还是受到了影响。同时对于习惯还款日当日转出到银行卡再进行信用卡还款的用户更是一大噩耗，如果信用卡账单超过1万元就无法正常还清欠款，可能会造成不良信用记录、产生利息、须交滞纳金等后果。

好在支付宝的信用卡直接还款功能暂未受到影响，通过余额宝资金直接还款给本人卡不受上述调额影响，仍旧是限额单笔10万元、单日10万元、单月40万元。另外记者查询支付宝的信用卡还款规则发现，截至目前，通过支付宝手机客户端还款，本人和他人都免费;通过支付宝电脑端还款，本人还款免费，他人收费，还款费率为0.2%，最低每笔2元，最高25元。

免手续费还款方式仍很多

记者了解，用户面对微信、支付宝的新政策反应不一，有的用户表示，直接用银行卡绑定信用卡定期还款挺方便，又没有手续费，不用微信、支付宝还信用卡。上海工作的90后女白领小李表示，之前一直在用微信还信用卡，千分之一的收费尚能接受。但也有用户表示，相比银行卡直接转账，微信、支付宝要方便一些，如果微信、支付宝还信用卡都开始收费的话，就要直接转用银行App了。

虽然现阶段支付宝信用卡还款还无需收费，但第三方支付平台的收费趋势不可避免。用户免手续费还款还可以选择银行App和“云闪付”App。“云闪付”作为移动端统一入口，目前支持60多家银行的信用卡还款，大部分都能实现实时到账、当天到账和免手续费。不过，“云闪付”目前只支持同名借记卡向信用卡还款，当然，不同银行也有不同的限额规定，一般需大于10元，小于5万元。而各银行信用卡使用银行手机客户端还款没有手续费，且可以实时恢复可用额度。