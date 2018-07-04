三位《宝岛一村》男主做客上剧场“丁乃竺的会客厅”-“冯翊纲们”跟你说那些“戏比命大”的事儿

晨报记者 邱俪华

2008年12月5日，《宝岛一村》 全球首次公演，一眨眼，已是十年后的今天。《宝岛一村》的演员们都称自己为“村民”，十年间，有些“村民”走了又来，有些村民来了又走，但三位“宝岛一村”的男主角——屈中恒、冯翊纲和宋少卿，从未离开。

7月2日，《宝岛一村》 在结束了它的第235场演出后，来到上剧场“丁乃竺的会客厅”，三位男主角带着他们十年的感受和经历，跟铁

杆观众分享“宝岛十年”的故事。

幕后故事之最甜蜜

十年前，三位男主角接到《宝岛一村》的邀约时，都毫不犹豫地答应了，“他乡成故乡”的故事，就这样被三个人演绎了十年。屈中恒扮演和气、乐于助人的北京人老赵，冯翊纲扮演山东人小朱，宋少卿是上海人，飞行员。那时候的演员们都是无条件地出演《宝岛一村》，整出戏的完成需要近30位演员的配合，数量之庞大使得凑齐演员来排练，也成了难事。

于是在排练发展剧本阶段，演员们相互代替角色。不同角色的转换，情感的产生和互动，大家更深刻体会了父辈们对于回不去的家乡深埋心底的那份想念，对于《宝岛一村》的感情也越来越深。戏里的他们在述说这段历史，而戏外的他们对于彼此来说早已成了家人般的存在。

7月2日的互动现场，有观众调皮地问，“夫妇都有七年之痒一说，你们是怎么做到十年不痒的？”屈中恒调皮地回答：“每个人对待感情的态度都不一样，我们‘夫妻’每年只见一次（每年巡演一次），所以就算十年了，感觉还蛮新鲜的。”

幕后故事之最敬业

7月2日的这个夜晚是如此愉快，冯翊纲几乎一直笑着，却讲出了一段一年前惊心动魄的往事，令台下观众感动不已——原来，就是去年此时此地，他与死神擦肩。临上场突发心肌梗塞，而他居然硬扛了三个小时，一直到演完才被送去附近的第六人民医院，当场就开刀装了两个支架。“开刀那天到今天刚好一周年。那天一结束就有人推来轮椅，我说你们剧场好棒啊，居然那么快就有轮椅了，然后他们说对啊，因为这里经常演《暗恋桃花源》，这是江滨柳的轮椅。我自己都觉得，这件事如果不是发生在演出的时候，结果都不会像现在这样好，因为《宝岛一村》，让我今天可以还是站在这里。”

冯翊纲是笑着来说这事的，台下的观众可以感受到，在病发那个当下，他是把命排在了戏的后面——一个演员敬业至此，实在是让人尊敬。

幕后故事之最惊险

十年里，《宝岛一村》 到过很多国家很多城市，还在室外演出过，最多的一次有25000人同时观看。一开始，最大的挑战就是准备包子。其实赖声川导演第一次说演出结束要送包子，太太兼制作人丁乃竺就觉得要昏倒，“这么多包子，怎么弄啊！”于是，演出的第一年只好送冰冻包子，后来终于排除万难，现在《宝岛一村》每一场演完给观众带回家的都是热包子，这次在上海的第235场演出也不例外。

对演员来说，这个戏最大的挑战是巨大的台词量和频繁的换装，一旦出错就会在台上度日如年。十年了，忘词的事情总难免，比如三位男主角在大树下侃大山那场戏，有一次屈中恒就忘词了，本应该说，“你们有没有看今天的报纸……”而这句谁说都不合适。于是宋少卿机智地临时加词，问屈中恒，“你家里有没有订报纸？”这一提醒，屈中恒马上心领神会说出，“你们有没有看今天的报纸……”

由于故事的时间跨度有几十年，无数春夏秋冬，演员在后台最忙的事情莫过于换装了。有一次又是屈中恒，明明已经冬天了，他居然直接穿着夏天的短袖上台。台上众人一看知道不对，但都只好假装没看见，继续演下去，屈中恒自己也觉得，那就假装不知道吧，演完这场再说。结果演他太太的朗祖筠上来就是一句，“哎你不冷啊”，就这一句话，说得屈中恒从此再也没有穿错过衣服。

幕后故事之最温情

《宝岛一村》演了十年，温情的幕后故事无数。而2018年这个夏天在上海的演出，则因为一个上海观众，又添了一个感人的温情故事。7月2日的会客厅当晚，有一位旅居英国的观众告诉三位男主角，自己为了《宝岛一村》 等了整整十年，一直到今年的这第235场才看到。

因为常年旅居英国，而《宝岛一村》虽然去过很多国家，但从来没有去过英国。因此直到今年回国，这位观众一听说在上海演就立刻买了票，看完意犹未尽，听说7月2日有“丁乃竺的会客厅”，三位主演都来，又匆匆赶到现场。因为知道得晚，“会客厅”的门票已经没有了，她又不甘心离开，于是和工作人员商量，在场外足足等了一个小时，等到所有的观众都入场了，里面还有空位，便在工作人员的引导下进来，也有机会把这个温情的故事告诉大家。

采访结束，三位男主角表示，《宝岛一村》 是导演赖声川和剧本王伟忠给大家讲的一个大时代的故事，不只是讲眷村、讲乡愁，更是讲普通人的悲欢离合。所以，相信即使再讲十年，观众也不会厌倦，而他们只要还能上台，也会继续用尽全力，把这个好戏演下去。