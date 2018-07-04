晨报特派记者 金 昊（莫斯科7月3日电）

惊心动魄的2∶3，日本队终究还是没能改写他们的世界杯最佳战绩，“慷慨”的比利时人只是让他们改写了淘汰赛不进球的历史。但事实上，日本队能走到淘汰赛已经是创造了奇迹。

回顾一下本届世界杯日本队的四场比赛，西野郎“拨乱反正”的战术安排和这支队伍的“战斗精神”让他们踢出了超越自身能力的表现，这已经足以让日本球迷满意，本田圭佑、香川真司这一批球员也不会留下遗憾了。

只是，这届世界杯的失利到底会给日本足球带来哪些改变，实在是难以预测。

首战面对哥伦比亚赛前，西野郎给出了答案：四后卫。这并不让人意外，把回归四后卫之后取得的效果和之前坚持三中卫的效果拿出来对比一下，任何人都知道怎么选。但实际上，使用四后卫对于日本队来说也是一个冒险。

由于之前的人员配置完全围绕三中卫体系进行，因此，西野郎最终选定的23人名单里带了六名中后卫且没有任何一名边路突击手，这对于以反击为目的的4231阵型来说非常致命。与此同时，尽管在与巴拉圭的热身赛中获胜，但香川真司和冈崎慎司的状态都很低迷，而被西野郎寄予厚望的本田圭佑更是表现得一塌糊涂，这位上一届世界杯的绝对核心已经在过去四年间走下神坛。

带着所有人的质疑，日本队上路了。首战面对哥伦比亚，对手开场的“红点套餐”帮了大忙，虽然川岛永嗣始终保持着“每场比赛失误一次”的尴尬纪录，但大迫勇也的头球还是帮助球队获胜。次战面对塞内加尔，身体上完全吃亏的日本队在两度落后的情况下神奇地两度扳平。

更让人惊讶的是，世界杯开始前被外界嘲笑“靠赞助商才入选大名单”的本田圭佑在前两场比赛中贡献一传一射直接帮助球队拿下4分。末战面对波兰，虽然有最后时刻“躺着等赢”的倒脚行为，但日本队最终还是顺利出线了。1／8决赛面对比利时，西野郎的球队曾一度看到再创奇迹的希望，但比利时队没有给他们这个机会。2∶3，日本队在领先两球队情况下再次输在了“高空轰炸”这个存在很多年的短板上。

赛后，有日本记者在发布会上问西野郎：“日本队相比其它世界强队到底差在哪里？”西野郎的回答是：“全部。”我并不认同这个观点，其实输给比利时的比赛就是日本队这届四场比赛的一个缩影，在基因无法改变，身体素质难以提升的情况下，回归四后卫＋传控足球的日本队已经做到了他们的极限。四场比赛里，日本队用不知疲倦的奔跑弥补了攻防两端各种漏洞，而他们的每一个进球和最后一传也都彰显出这个在青训领域下足了功夫的国家的确培养出了一大批技术细腻、技战术素养高的足球选手。再加上一点运气成分，日本队这一届的成绩没什么可意外的。但，这似乎也是他们的极限了，也是黄种人的极限了。

那么，日本足球会走向何方？

这是个没有答案的命题。没有人能够给出标准答案，田岛幸三（日本足协主席）也不行。输给比利时赛后的朋友圈里，很多专业的媒体人都表达了“这样的战绩是日本人的极限”的观点。我非常认同。实际上，在日本足协选择解雇哈利霍季奇的那一刻起，他们就注定要在传控足球的理念里逡巡。

哈利在任期间，除了日本国家队的工作，哈利还经常出现在J联赛的看台上考察日本联赛的现状，他曾明确指出“J联赛裁判的判罚尺度应该宽松一些，这样才能与国际接轨”，他还指出要以“身体脂肪含量”为选材标准。这些都是日本足球此前从未接触过的概念。但这些却并不怎么为日本人所接受。最为典型的例子就是他与本田圭佑的矛盾，后者曾对哈利霍季奇的战术体系大肆批评并放言：“我认为屈服于哈利霍季奇的体系并入选国家队是绝对的耻辱，我为我自己的坚持感到骄傲。”

其实，每个国家的足球和社会都会有很多的共同点，放到日本来看，日本人敢想敢做但轻易不能变通，他们很容易推行自上而下的改革，却也总在改革中面临矛盾激化从而步入歧途。这个兼具极高荣誉感和自尊心的民族，其实也有着极深的自卑心理。了解这些情况的外教不多，哈利也是其中一个。在从小学到职业都坚持同一战术体系和思想的日本，想要依靠一个国家队主帅就改变所有人的想法和做法，何其难也。

当然，选择回归传控体系的日本队也收获了很多，这届世界杯的战绩就是最好的说明，然而，这份成绩单或许也会成为阻碍日本足球技战术改革升级的最大因素。日本足球的百年计划仍然在进行，但方向，无人知晓。