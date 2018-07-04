七 郎



即使只是作为一个没有真正主队的看客，在这个天台又差点人满为患的夜晚，我必须对日本足球再次抱以敬意。虽败犹荣这四个字恐怕已经难以诠释日本队这次的昂首而又不甘的告别。

如果说韩国2∶0击败德国的一战可以让他们又吹上一辈子的话，那日本2∶3惜败比利时的一战则只是他们雄心的一次适时展示，也许你不愿相信，日本足球早已志不在此。

其实从很久之前开始，日本队踢的就已经不是和我们一样的足球了，这个“我们”自然包括中国队，也包括所有的亚洲球队。

如果说，在三浦知良、中山雅史和相马直树的时代，日本足球还依然和我们的国足混迹于亚洲水平范围内，那从中田英寿、远藤保仁到本田圭佑、香川真司时代，日本足球在技术能力和战术理念上就早已经完成了脱亚入欧的蜕变，亚洲已经容不下他们的雄心，或者说他们早已经不屑与亚洲足球为伍了。

也许很多人没想到日本居然敢于和比利时展开对攻，但其实现在这支日本队已经自信到敢于和任何对手对攻，敢于在任何对手面前坚持他们整体的传控打法——哪怕面对巴西和法国，他们依然会，也有能力这么踢，而且基本不会走样。

不过，对战比利时那20分钟的高光时刻应该也是日本足球在相当长一段时间内的上限了。他们以高效成熟的整体战术几乎把天才扎堆的比利时掀翻在地，却也因为先天的不足而功亏一篑。

二战时期，日本海军孤注一掷地偷袭了美军的珍珠港，在战术执行上堪称完美。但之于整个太平洋战争而言，他们悍然挑战美国却非明智的战略选择。无论是整体国力、工业基础，还是战争动员能力和技术人员储备，他们和美国都不是一个数量级的，中途岛海战之前对美军的压制已经是当时日本这台战争机器的上限。

和比利时一战的前70分钟，也足以称得上是日本足球的一次“珍珠港偷袭”。面对身体、速度和天赋远在自己之上的对手，他们已经将整体战术和自身的特点发挥到了极致，从技术细节的处理，队型之间的距离和弹性，到战术方向和线路的选择，这些都是日本队能够闪击比利时这支豪门的因素。甚至从他们对比利时后防两翼空当的精准打击而言，这支日本队对对方防守的解读已经达到了教科书的级别。“各得其所”却又“井然有序”，在那本著名的《菊与刀》里，本尼迪克特所剖析的日本国民性在他们的这支足球队上也得到了淋漓尽致的体现。

然而，全场90分钟要保持整体阵型的严密，以持续不间断的局部优势来弥补个体上的不足，这对于已经把技术和纪律结合得足够完美的日本队也是一件难以完成的任务。身体、速度和技术上的差距会随着体能的下降被不断放大。而随着体能过度消耗，双方阵型的空间被拉大时，越简单粗暴的战术往往越有效，而个体球员的能力也会更具威力，而这恰恰是日本足球先天的缺陷。所以，当比利时主帅马丁内斯祭出费莱尼这把攻城锤时，日本队也就难逃如当年硫磺岛一战玉碎的命运。

其实，在世界杯之前，当日本足协临阵换掉了主帅哈利霍季奇时，曾经一度被外界视为错过了一次技术革命的契机，因为这位波黑主帅一直希望把更强调个人与个人的对抗，提高纵向速度的理念融入到日本足球中。但斯人已去，没人知道这是否真的会是一次日本足球的契机。我只想说的是，从国民性而言，以服从为天命的日本人恐怕很难让太过鲜明的个性凌驾于整体协作之上；而从先天条件而言，即使如香川真司这般的中场翘楚，也恐怕永远无法具备阿扎尔般结合球的技术运用能力，而一个卢卡库更是日本足球的非归化不能的奢望。

无论如何，不论胜负，日本人已经踢出了自身身体条件下最极致的足球，这正是他们让人感到可怕的地方，但也是让人感到惋惜所在。

而我们呢？不说也罢。