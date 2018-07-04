内马尔，不需要为谁去改变

晨报特派记者 俞 炯（莫斯科7月3日电）

墨西哥队7号拉云长长的鞋钉踩在了内马尔的右脚踝上，注意是右脚踝，就在世界杯前，内马尔因为右脚踝的伤势而足足休养了三个月的时间。更何况，拉云还是在比赛因死球中断、无球状态下，在场边捡球的情况下，趁机“悄悄”地顺势踩中了巴西队核心。

这是拉美球员最擅长的“黑脚”，如果放在如今严打的中超，相信拉云少不了一个“造成恶劣影响”的半年停赛。可在俄罗斯世界杯上呢？尽管电视镜头的回放清晰无误地捕捉到了拉云这个非体育道德行为，可似乎大家都忽略了这位施暴者，反倒是将批评的矛头对准了受害者内马尔。

下黑脚踩人可以，被踩的躺在地上作出激动的反应就不可以，这本身就是强盗逻辑。频频被内马尔在自己防区完成突破，拉云可能是有怨气，也可能他也想一脚将内马尔送下场，削弱巴西队的战斗力，可以帮助墨西哥队完成逆转。内马尔可能他真的是疼，被踩的不是并那些批评他的人，只有他本人才知道这一下的黑脚下去，到底会造成多大的痛楚。即使有夸张的成分，也许内马尔只希望通过这样的夸张引起裁判的注意，毕竟如此阴险恶劣的小动作裁判未必能够发现。

法国名宿坎通纳用他的一碰就乱转的黄色旅行箱讽刺内马尔的“演技”。但如果是坎通纳自己被人这么踩一脚，或许三秒之后躺在地上的人就是拉云了。禁区里希望能够制造点球，哪个前锋没干过； 受侵犯后在地上打滚，也是球员在场上的家常便饭。像丹麦名宿舒梅切尔那样，表示C罗和梅西被侵犯时就从来没有这样的情况，这只能说明他看球真的太少了，或者只是为了喷而喷。

作为身材单薄的技术型球员，如果要避免被对手过分侵害，惯用的一招就是博取裁判的同情和保护。现在的内马尔，刚出道时候的C罗都是这样。17岁就踢上巴西桑托斯俱乐部的一线队，那时候瘦弱的内马尔只能靠着自己的灵活和技术来和对手周旋，他的踢球风格也正是因为这样早就成型。早年的C罗不也总是被人们称作是“跳水罗”吗？

也有人说，内马尔因为踢球过于炫技，所以经常被人踢是很正常的一件事情。一位才华横溢的巴西球员，有着惊为天人的球技，对于比赛来说，对于球迷来说不都应该是一件好事吗？因为我技术比你好，把你过了，你就可以踢我？这还是强盗逻辑。当大家都在为勺子点球喝彩的时候，有没有想过，这难道就不是炫技和羞辱对方守门员了？

作为这个世界上最成功的足球运动员之一，内马尔不会因为人们这些指责而去改变自己的踢球习惯。当然，这样的特点也使他在场上的定位，基本是一个固定的边锋。只有在中路有强力中锋，中后场有强大支持的情况下，才能够让他始终站在最高层次的舞台。比如在巴萨有苏亚雷斯、梅西； 在巴黎圣日耳曼有卡瓦尼和姆巴佩。也正因为如此，内马尔在巴西队还是踢得相当挣扎，球队在进攻上也必须很大程度上依赖他个人的能力。所以，巴西队要想能够将胸前的星星从五颗变成六颗，那么会“贴地斩”和“穿云箭”的库蒂尼奥也必须站出来，还有整个中后场要保持住高水准。所以，内马尔还是幸运的，比起梅西和C罗，他至少身后还有一个值得信赖的团队。

至于世界杯后的内马尔，他需要一个比大巴黎更好的平台，如果皇马真的送走C罗，那将会是一个很好的选择，当然要学会像菲戈那样顶住“叛徒”的压力。英超，内马尔就别去了，他这样的风格，估计得准备好轮椅。

当然，也有成功转型的例子，就是C罗。在老爵爷弗格森的精心调教下，瘦弱的C罗从经常在比赛中摔倒，最终变成了肌肉型的“金球先生”。但是内马尔已经不可能了，首先没有一位教练能像弗格森那样强势；其次内马尔已经26岁，没有时间给他转型了，就算他自己愿意，他效力的俱乐部也不会有这样的耐心。

所以，内马尔就是内马尔，不会为任何人去改变。现在他要做的，就是率领巴西队向决赛的卢日尼基球场一步步靠近，弥补四年前在家门口的遗憾。