上汽奥迪2022年首发-国产A7或将成为首款新车

晨报记者 邬思蓓

上汽集团在6月26日举行的股东大会上证实，德国大众集团已经将其持有的上汽大众股份中的1%转股给奥迪公司，为上汽奥迪计划中的首款产品的开发和生产筹备奠定重要基础。按当前国家法规和产业政策，上汽大众已经具备生产和销售奥迪产品的资质。上汽奥迪项目正在按照各方既定的时间计划稳步推进。

A7很可能是上汽奥迪的首款本土化生产的车型。“未来上汽奥迪将有多款国产车型，A7只是其中先行的一款。”一名消息人士告诉记者。

上汽奥迪此前在辉昂国产之际，事实上就获得了A7车型平台MLB Evo的生产能力，而上汽所需要做的，恰恰是A7所需要的国产零部件的设计和认证。此外，大众今年3月发布消息称，现任上汽大众技术执行副总经理冯克定（Dr. Christian Vollmer）将于2018年7月1日起出任西雅特品牌副总裁，负责生产和物流。现任奥迪品牌C级、D级SUV和跨界车型产品负责人Fred Schulze将接替前者在上汽大众的职务。

奥迪高管入职上汽大众也说明双方已进入实质的合作阶段。作为冯克定的继任者，Fred Schulze也是大众老兵，其拥有深厚的技术背景。Fred Schulze拥有生产工程学学位，并具备焊接工程师资质。1993年，他开始在奥迪品牌的内卡苏尔姆工厂任职，开启了自己的职业生涯。之后，他接连担任质量保证及车身生产部门负责人，并于2004年加入大众汽车商用车品牌。一直到2010年，Fred Schulze开始担任大众汽车埃姆登工厂生产负责人，2012年担任奥迪内卡苏尔姆工厂经理，并于2015年担任奥迪英戈尔施塔特工厂经理。2016年至今，Fred Schulze一直担任奥迪品牌C级、D级SUV和跨界车型产品负责人。

早在2016年11月，上汽集团发布已与德国大众签约成立合资公司，制造并销售奥迪品牌汽车的公告。此消息一出，30余家一汽-大众奥迪经销商联合派出代表与奥迪进行谈判，提出若奥迪不取消与上汽大众的合作，将暂停提车以示抗议。最终不得不以暂时中止上汽奥迪项目而结束经销商与厂商间的内耗。

次年2月，CADA奥迪经销商联会成立，联会发布《三亚声明》，提出在奥迪100万辆年销量目标达成之前，上汽奥迪项目必须暂停。最后，奥迪与一汽-大众奥迪经销商达成协议，努力确保2022年实现销量90万辆，上汽奥迪不早于2022年1月在中国销售。暂停上汽奥迪项目之后，经销商情绪得以稳定，销量迅速回升，最终以59.53万的销量，奥迪夺得2017豪华车市场销量冠军，实现三十连冠。

今年3月7日，奥迪与一汽签署《成立一汽-奥迪销售公司的谅解备忘录》和《建立移动出行和更多的数字化业务相关服务新合资公司的谅解备忘录》。其中，由中国第一汽车集团有限公司、奥迪股份公司、大众汽车股份公司、大众汽车（中国）投资有限公司和一汽-大众汽车有限公司等多方共同签署。根据备忘录，合作各方将在2018年成立全新的“一汽-奥迪销售公司”和“一汽奥迪移动出行服务（中国）有限公司。”这两家新公司将分别专注销售业务以及移动出行和数字服务。通过这些措施，双方将从根本上重组其在华业务。据相关媒体报道，双方建立的独立的销售公司中，一汽和奥迪双方所持股比为50:50，奥迪的话语权也得到进一步提升，同时为了实现对经销商90万辆销量的承诺，新公司的首要任务就是提升销量。

截至2018年6月25日，该集团市值达4,107亿元。