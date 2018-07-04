“You Raise Me Up你，成就了宝沃”-宝沃第10万台车荣耀下线暨感恩回馈活动盛大举行

6月28日，以“You Raise Me Up你，成就了宝沃”为主题的宝沃汽车第十万台车荣耀下线仪式在宝沃北京工厂盛大举行。活动现场，宝沃汽车同宝沃车主、经销商及供应商伙伴、员工、各界媒体朋友，共同见证了第10万辆车下线的荣耀时刻。同时，宝沃汽车还发布了一系列震憾性的专属感恩回馈政策，即“宝沃安全感承诺”，旨在以“Courage Driven by Trust 宝沃安全感”回报各界一直以来对宝沃的支持与信任。

面对最为重视的车主朋友，宝沃深刻认识到，“不怕一万就怕万一”的安全问题、价格是否有水份，以及服务是否有充分保障，是最易引起车主焦虑的三大问题。对此，宝沃汽车集团总裁杨嵩先生提出了针对用户的三大安全感——车安全、价安心、服务同理心。车安全方面，宝沃坚持“宝沃安全时·空”，为消费者提供更加富有安全感的产品，这是宝沃汽车不会改变的承诺和决心；价安心方面，宝沃提出“一步到位，公平实价”的定价原则，并且提出365天保价承诺，即宝沃车主自购买之日起，365天内如零售价下降，则给予差价补偿；服务同理心方面，所有的宝沃车主不但能享受宝沃独创的终身质保政策，还能得到四季免费健诊、定时维修、上门保养、以及三年内全国范围免费救援服务等实际便利。

宝沃对经销商伙伴的商务政策，则将信用放在一切合作的前提之上，商务政策一经颁出，绝对执行；同时承诺不给经销商压库存，提车自定。同时，供应商伙伴是宝沃的强大盟友。活动现场，宝沃汽车集团常务副总裁魏林和先生表示：“我们把重合同的承诺放在了第一位，承诺对采购订单严格执行。”

另外，宝沃汽车将在之后推出月度媒体“走近宝沃”，努力建立媒体和宝沃的良性沟通平台，在品牌、产品和服务等多维度与媒体进行互动交流，让一个更真实、更有血有肉的宝沃汽车呈现在媒体面前。

（刘淑清）