2019款帕杰罗上市 开启全新生活方式

7月1日，由广汽三菱、进口三菱联合举办的“寻路千寻 高人一筹——2019款帕杰罗新车上市发布会”在莫干山盛大举行。在充满传奇意境的活动现场，2019款帕杰罗耀世登场，并在关税下调政策背景下宣布调整后的官方指导价，标准版34.98万元、舒适版35.98万元、豪华版36.98万元、尊贵版39.98万元，全系40万内成为了进口高端SUV中性价比最高的产品。

作为三菱汽车品牌最引以为傲的传奇佳作，帕杰罗享誉车坛36载，至今仍是受全球消费者青睐的高端SUV。自2015年底广汽三菱全资收购三菱汽车销售（中国）有限公司后，进口车、国产车实现同网销售，在广汽三菱强劲增长势头的带动下，原装进口帕杰罗又迎来了新爆发，去年在华销量达到历史最高的5000台。三菱汽车销售（中国）有限公司董事长向毅在开场致词中给予帕杰罗高度评价，表示：“这款经典独道的匠心之作是同级别里综合实力最强、最满足中国消费者需求的产品。”

虽然拥有傲视同级的7高优势，但是帕杰罗并没有放慢进化的脚步。为进一步满足消费者需求、不断攀登销量高峰，2019款帕杰罗耀世登场，其再度全面升级后，堪称史上颜值最高、最智慧、最实用、最高性价比，全面彰显了“进口高端全路况大七座SUV”的经典独道。 (老 铁）