上汽通用汽车发布连锁汽车服务品牌车工坊

近日，上汽通用汽车旗下连锁汽车服务品牌——“车工坊”正式对外发布。作为继德科配件之后，上汽通用汽车近年来在汽车后市场战略布局的又一次重拳发力，车工坊将有效延伸上汽通用汽车的售后服务半径，更好地满足消费者对汽车维保服务多样化、多层次的需求。

车工坊是上汽通用汽车面向汽车后市场打造的连锁式汽车服务品牌，由上汽通用汽车授权认证，为客户提供跨品牌、跨业态的汽车生活服务。通过线上线下联动和灵活的社区化网点分布，车工坊更加贴近用户生活，让消费者在家门口就能享受到便捷的汽车快修保养服务，真正成为他们的“好邻居”。

在核心的快修、快保业务之外，车工坊同时具备新车销售、二手车交易、金融、保险等业务模块，并拥有三种类型的门店布局：A类全功能店含综合维修业务与新车销售功能；B类店可提供钣金、喷漆、保养、维修等综合维修服务；C类店定位为社区快修快保店，更加贴近终端，为用户提供贴心便捷的服务。自2016年启动试点，车工坊经过两年多的探索，目前已在全国29个省份、167个城市开设了近500家门店，车工坊俱乐部会员人数也已超过20万人，预计今年投入运营的门店数量将突破1000家。

（黄静洁）