售价10.99万~13.09万元-斯柯达全新SUV柯米克上市

6月27日，斯柯达SUV家族第三位成员KAMIQ柯米克在常州上市。新车共推出四款车型，售价10.99万~13.09万元，并提供轻松购车方案，为消费者带来“实在不简单”的SUV新选择。

柯米克的造型不仅彰显了斯柯达百年品牌的功力，也展现出品牌日益年轻的发展方向。家族式水晶切割设计，一体扩展式前脸、充满张力的车身、雕塑感硬朗的尾部，诠释了年轻的个性魅力。新车共提供5种车身颜色：炫酷银、文艺白、格调棕、自由蓝、摩登金。内饰方面，柯米克提供个性棕黑、动感黑色2种选择。柯米克的长、宽、高分别为4390mm、1781mm 和1606mm （包含行李架高度），轴距2610mm。其行李厢容积为463L，可4/6拆分的后排座椅全部放倒后，最大可扩展至1510L。

动力方面，新车搭载全新1.5L EA211发动机，最大扭矩为150Nm，配合Tiptronic手自一体变速箱、Super Rowi超低滚阻轮胎，不仅带来充沛流畅的动力输出，Start-Stop发动机启停系统的加入进一步降低了油耗表现，其百公里综合工况油耗仅为6.0L。此外，柯米克还提供1.5L手动车型，满足消费者追求驾控乐趣的需求。柯米克全系车型采用高分辨率的8吋大显示屏，支持苹果Carplay、百度Carlife以及Mirrorlink三大主流平台，将智能手机和车载系统有效连接。它还装备了科大讯飞AI云助手，语音识别准确率高，并支持带地方口音的普通话识别。在安全及功能配置方面，柯米克拥有高强度安全车身，还配备了ESP车身电子稳定系统、TPMS胎压监测系统、HHC坡道辅助系统、PDC数字式倒车雷达等丰富的安全及驾驶辅助配置。

随着全新 SUV 柯米克的推出，它与柯珞克、柯迪亚克携手组成斯柯达SUV家族，不仅为消费者带来了更丰富的选择，也为斯柯达品牌的发展注入了全新活力。

（黄静洁）