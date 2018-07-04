华晨中华v7腾空问世-售价10.87万元起

从宏昌竣体育公园的高空俯瞰，会看见暗藏玄机的曲线，让人热血沸腾的直道，红蓝条线的减速区，这就是华晨中华V7的上市试驾场地，如巨幅的现代艺术品横亘在大地。引擎轰鸣的震撼声浪席卷而来，拥有竞速灵魂的华晨中华V7化身纵情赛道的性能悍将，创造出同级车型百公里8.7秒的最快纪录。不断更新的每一组数字，都散发出精妙计算的艺术之美，华晨中华V7完美的品质，即是赛道上流动的艺术，以从容优雅的姿态，在激情澎湃的赛道上描绘着心跳与热血，智慧与锋芒，为今夜“功夫不负有心人 华晨中华 V7上市发布会”热血启幕！

由意柯那（ICONA）和华晨中华团队联合设计的华晨中华V7外观造型，整车锐利勇猛的的动感风骨，张扬的个性尽绽光芒！当车门开启的一瞬间，中华LOGO的迎宾光毯、犹如头等舱般的精致内饰跃然而来，科技感和豪华感油然而生。搭载宝马授权生产的发动机，最大功率150kW，最大扭矩280Nm，秉承豪门SUV速度基因，唤醒潜能，创造百公里加速仅8.7秒的传奇速度，在同级车型中可谓一骑绝尘。匹配30万元级豪华车才有的格特拉克7速湿式DCT变速箱，精确的转向响应、卓越的敏捷性和出色的牵引力，让所有驾驶员尽在掌握。不仅如此，华晨中华 V7按照C-NACP超五星标准设计，车身采用与宝马相同供应商的宝钢板材。气囊、侧气囊和三排气帘、双级预紧限力式安全带等安全配置一应俱全。全系标配ESP车身稳定系统，同时配备车道偏离预警系统、防碰撞预警+自动紧急刹车系统、盲区监测等主动安全配置，全方位保护驾乘人员的安全，为驾乘人的安全行车保驾护航。

此外，联合宝马及麦格纳全倾力打造的M8X模块化平台赋予了华晨中华V7强大的先天智能优势，凭借车机+手机+互联网编织的超级车联网，华晨中华V7配备的10.4寸中控大屏幕集成智能语音控制、远程控制、在线娱乐、电动尾门等功能，带来无所不在、解放双手的跨时空智能体验。

本次华晨中华V7共推出5款全新车型，包括1.6TMT精英型、1.6TMT 豪华型、1.6TDCT 豪华型、1.6TDCT 尊贵型、1.6TDCT 旗舰型，全系搭载宝马授权生产的发动机，所有车型提供5座/7座版本可选，官方指导价10.87万元-15.17万元。此外，华晨中华 V7此 次 还 特 别 推 出 了1.6TDCT 限量定制版！售价18.97万元。华晨中华V7以天生强大的豪华SUV产品力、自主车的价格向自主高端 SUV市场发起凌厉的降维绝杀攻击！

（刘淑清）