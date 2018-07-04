全球首款电动智能超跑SUV 光之翼MARVEL X触手可及

“超豪华、超智能”全系十二大标配、90%保留概念车的设计，荣威光之翼MARVEL X光速而来！

6月29日，全球首款“电动智能超跑SUV”荣威光之翼MAR-VEL X正式公布三个版本全国统一价格区间（补贴后）：两驱Pre-mium版售价不高于30万元、四驱Premium版售价不高于36万元、Pro版售价不高于46万元。即日起，荣威光之翼MARVELX接受全国粉丝预订。

作为上汽“新四化”高端智能示范车型，荣威光之翼MARVEL X搭载了双巨屏智能集成交互系统等六大豪华舒适标配、AI Pilot 智能驾驶辅助系统等六大智能科技标配，并且以不到一半的价格让消费者享受到特斯拉ModelX的豪华智能体验，明日科技已成为今日之享，实力彰显了上汽荣威主导未来出行的信心与能力。同时，本次预售还为优先预订的粉丝提供尊享特权，让荣威光之翼MARVEL X真正成为消费者最触手可及的电动智能超跑SUV。

作为上汽全新的智能纯电示范产品，荣威光之翼MARVEL X 除了拥有非凡的量产超能力外，还将在本次粉丝预售活动中带来诚意十足的优先预订粉丝专享福利。6月29日至7月31日，所有优先预订的粉丝可享受“优先交付”、“专属车模”、“定制车钥匙”三项尊享特权。预订渠道即日起开通，粉丝可通过扫描官方渠道发布的二维码，并根据网页提示进入官网完成预订。

作为上汽产品矩阵中最具前沿科技的车型，荣威光之翼MAR-VEL X不仅凝结了上汽在新能源、互联网、智能驾驶领域最先进的技术，还以不高于30万的超值价格、“超豪华、超智能”全系十二大标配的超高品质，实现了全方位的触手可及，让用户享受到更智能、更体贴、更有品位的超跑出行生活。据悉，荣威光之翼MARVEL X将于9月正式交付给预订用户。

（纳 格）