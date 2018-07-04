CMA架构助PHEV产品力提升，新能源战略正式启动-领克01豪华智能插电混动SUV预售价格区间公布

6月28日，新时代高端品牌领克汽车旗下首款新能源车型——领克01 PHEV豪华智能插电混动SUV在2018领克春夏发布会上惊艳亮相。此次发布会上，领克汽车公布了领克01 PHEV的预售价格区间为24万-27万元，凭借强大的产品性能优势和节能效果，消费者可实现以传统燃油车成本购买混动车型的梦想。至此，领克汽车新能源战略迈出重要一步。据悉，7月27日，领克商城将在线开售领克01 PHEV。

今年4月，领克汽车发布新能源战略，分阶段实施规划，从插电式混合动力、油电混合动力，最后迈向纯电动汽车阶段;现阶段，领克汽车选择PHEV（插电式混合动力）、HEV（油电混合动力）作为新能源技术发展的重要支点。

领克01 PHEV定位于豪华智能插电混动SUV，是基于CMA基础模块架构打造的第一款插电式混合动力车型。值得关注的是CMA 基础模块架构在研发之初就将电气化考虑在内，可以完美兼容传统燃油、混合动力系统以及纯电动新能源技术，并且满足未来电气化和智能化驾驶需求。

领克01 PHEV的问世，是领克汽车不断优化出行效率的品牌理念的重要实践。得益于领克CMA 架构的优异性，领克01 PHEV采用了先进的P2.5架构，将电机高度集成于变速箱内，由此诞生的7DCT-H自动变速箱，最高传动效率可达到97%，提升了14%的动力和42%的节油率。

领克汽车探索新能源领域的脚步不会停歇，沃尔沃汽车和领克汽车未来还将在Drive-E系列动力总成、电气化等前沿技术中进一步深入合作共享，同时，也会推出MHEV轻度混合动力技术。2019年下半年，领克01 PHEV计划在比利时沃尔沃根特工厂制造，预计2020年上半年在欧洲销售，助力领克品牌全球化进程更进一步。

（刘淑清）