售价11.28万元－15.98万元-一汽-大众全新一代宝来焕新上市

2018年6月29日，一汽-大众全新一代宝来在苏州焕新上市。新车提供1.4TSI和1.5L两种动力选择，并匹配5速手动、6速手自一体以及7速DSG双离合自动变速器，售价区间为11.28万元—15.98万元。一汽-大众汽车有限公司商务副总经理、一汽-大众销售有限责任公司总经理董修惠表示，“全新一代宝来携七大价值蜕变焕新而来，不仅实现了产品力的全面越级，更将刷新高品质轿车价值标杆。”

焕然新生的全新一代宝来，集平台、外观、内饰、动力、空间、安全、科技，七大价值蜕变于一体，产品力全面升级，将带给消费者全方位的七大越级驾乘体验。

全新一代宝来诞生于大众最领先、技术最为成熟的MQB平台。基于MQB平台的打造，全新一代宝来拥有同级更高的品质、更多的高端配置、更轻量化的车身、更低的燃油消耗和更卓越的驾乘体验，与MQB平台上诞生的前辈车型一样，全新一代宝来将成为该级别轿车的代表作。全新一代宝来采用了“即·刻设计”理念。标志X型前脸，辅以镀铬装饰和全新LED大灯，更显精致大气；侧身前低后高的设计，辅以极具速度感的贯穿式雕刻双腰线，令整车充满俯冲之势；尾部的三段式创新设计，营造出强烈的横向延展视觉效果，双侧镀铬排气尾管彰显运动气质……一系列动感的美学设计，完美演绎了媲美“跑车级”的豪华格调，尽显进取精神。

全新一代宝来拥有兼具致臻品质与运动风尚的全新内饰。新车基于以驾驶员为中心的设计理念，环抱式中控台呈现出偏向驾驶者一侧的革新布局，充满运动气息，驾驶者不用调整坐姿，就可以完成所有的关键操作。同时，新车搭载的车载导航多媒体系统从空调出风口的下方移到了上部，形成了一气呵成的视觉效果。

动力方面，全新一代宝来提供1.5L和1.4TSI两种动力选择，并匹配5速手动、6速手自一体以及7速DSG双离合自动变速器，满足不同驾驶者对各种操控体验的需求。新车搭载大众最新EA211发动机，实现了高动力与低油耗的完美合一。

在安全方面，全新一代宝来严格按照2018C-NCAP五星标准打造，同时拥有众多豪华车型的安全配置，再次提高同级别最高的安全标准，为全车乘员带来360度贴心安全保障。

全新一代宝来应用了众多豪华科技配置，将为消费者带来堪比B级车的智能驾驶享受。新车全系标配EPB电子手刹和Auto hold 自动驻车功能。此外，新车还搭载了定速巡航系统、多功能电动座椅、大灯自动感光开启及离回家功能、智能弯道辅助照明系统、无钥匙进入&一键启动系统等众多科技配置。

十七年来，宝来始终引领中国高品质A级轿车的发展潮流，迄今已赢得了超过230万家庭的信赖。如今，全新一代宝来焕然新生，实现了经典之车的蜕变重生，以越级的实力和诚意，为消费者提供了更为丰富和时尚的选择，必将重新定义中国高品质A级轿车的价值标杆。

（刘淑清）