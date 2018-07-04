奇瑞捷豹路虎二期工厂开业-首款车型捷豹E-PACE下线

奇瑞捷豹路虎汽车有限公司（以下简称“奇瑞捷豹路虎”）常熟工厂二期盛大开业，二期首款车型全新捷豹E-PACE也在今天驶下生产线。作为奇瑞捷豹路虎全球样板工厂的重要组成部分，常熟工厂二期诠释了高度智能化的前瞻技术，并进一步突破和创新人文环保理念。伴随“三年五款新车”承诺的兑现，充满英伦风范、不断创新并带来卓越体验的奇瑞捷豹路虎踏上新的发展征程。

常熟全球样板工厂拥有完整的豪华汽车制造体系，工厂二期新增7万台整车年产能，总年产能达到20万台，实现智造再升级。工厂二期新增建筑面积98,122平方米，新增一条全球先进的伺服压机线、新建第二总装车间，并完成对现有焊装车间等制造设施的扩建，其中焊装扩建车间的自动化率高达100%。同时，极具前瞻性的设计赋予工厂二期智能化、柔性化、定制化和敏捷化的特征，为将来的产能布局做出了合理规划。工厂二期还建立贯穿产品全生命周期的协同管理系统，以设计可视化、制造数字化、服务远程化定义豪华汽车的智能制造。

奇瑞捷豹路虎总裁戴慕瑞（Murray Dietsch）先生表示：“奇瑞捷豹路虎已完成第一阶段的所有承诺，迈入企业全新发展阶段。常熟工厂二期的开业，不仅标志着一座高度智能化的全球样板工厂再度升级，更标志着合资双方进一步深化合作的开端。常熟工厂二期将以充足的产能、成熟的智能体系，助力奇瑞捷豹路虎带来更加丰富的产品矩阵，持续增强奇瑞捷豹路虎智能制造实力，为中国高端汽车制造业的升级做出贡献，为中国汽车行业树立卓越创领榜样。”

奇瑞捷豹路虎致力于打造企业运营与新一代信息技术、能源、环保等融合发展的新型智慧生态体系，实现设计开发、生产制造、物流、市场营销、客户服务的智能一体化，以及人、车和能源监控设备的智能互联和数据共享。常熟工厂大面积使用物联网系统，在焊装、涂装、总装工艺、发动机工厂以及物流等流程中，均利用先进的超高频无线射频识别系统RFID及读写设备，实现全流程生产过程控制及追踪，并通过上传追踪数据来管理产品的生产过程与品质控制。奇瑞捷豹路虎引入数字化工艺规划和仿真系统，通过系统建模及仿真分析优化制造工艺，其中第二总装车间采用辅助装配的混合现实MR设备，提升装配效率与品质。

作为智能制造的重要一环，智能物流为常熟工厂的生产效率和品质奠定坚实基础。物料标识、物流信息采集、货物实时监控等智能仓储流程，以及物料智能分拣系统、配送路径规划、配送状态跟踪等智能配送具备准确高效和精益化管控的特征。第二总装车间物流区域使用车载或手持终端进行辅助物料拉动，并采用语音拣选系统，确保物料出库准确率，同时将拣选效率提升20%。

肩负着高端汽车制造商与自然和社会的可持续发展的责任与使命，奇瑞捷豹路虎以更合理的生产流程设计、更领先的环保型生产、更高效的水循环利用、以及光伏屋顶发电等，为全球制造业打造绿色工厂典范。工厂内设置的温度监控点、能源计量表等，实时智能监控环境和资源能耗； 第二总装车间的能源智能管理系统，可自动感知温度并进行控制；涂装车间实现含氮磷工业废水零排放，并最大程度回收中水进行循环利用。

依托于全球样板工厂的“品智制造”实力，奇瑞捷豹路虎常熟工厂二期与全球同步投产豪华轿跑SUV全新捷豹E-PACE，彰显企业研发、制造及人才体系的完善与成熟。随着全新捷豹E-PACE在全球样板工厂的荣耀下线，奇瑞捷豹路虎开启捷豹品牌本土化的全新进程，进一步满足迅速增长的豪华汽车市场需求。为确保全新捷豹E-PACE 的高端品质，在其投产前的每个阶段，均使用封样车(master sample)进行质量一致性追溯； 量产后的车辆还会接受三坐标的全方位精密检测，并与封样车对比，持续改进并为后续生产做标准参照。奇瑞捷豹路虎从每一个制造环节赋予全新捷豹E-PACE越级品质，令豪华体验触手可及。

(黄静洁）