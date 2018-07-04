“五星安全　安心畅行”-中国新主流媒体汽车联盟走进东风雷诺

今年对于东风雷诺来说，是夯实基础的一年。上半年，产品阵营不断丰富：年初推出了2018款科雷傲，以双维智联系统等高度智能化的配置，为消费者提供更为精致的人车生活；此后，雷诺SUV家族120周年限量版正式上市，产品性价比及用户专属感全面提升。下半年，东风雷诺还会带来新车型，持续丰富东风雷诺产品阵营，为消费者提供更加优质的产品体验。为了见证东风雷诺在保证产品品质和双五星品质上面的辛苦付出，近日，中国新主流媒体汽车联盟走进了东风雷诺武汉工厂以及研发中心。

首先，雷诺亚太区主席、雷诺集团中国业务区高级副总裁、东风雷诺汽车有限公司总裁福兰先生跟我们分享了东风雷诺在汽车安全领域的地位，他说：“科雷嘉和科雷傲两款车型都是秉承E-NCAP和C-NCAP双五星标准打造，在C-NCAP中都取得很好的成绩。同时我们能明显感觉到，客户对我们的安全品质是非常认可的。每一次东风雷诺对车型进行成本优化时，我们都不会向安全质量妥协，100%按照雷诺标准执行。比如科雷嘉刚上市时，我们很多车身的零件都是使用其他合资企业没有用到、成本更高的零件。有很多安全技术是从车身外看不到的，但我们依然不妥协。在今后的工作中，我们也会继续像以往一样，把安全作为区别其他品牌的重点。”

在参观东风雷诺武汉工厂的过程中，我们深刻体会到了东风雷诺对产品品质方面的严格把控，就如东风雷诺研发中心副主任龚士军先生所介绍的那样：“首先在设计阶段，我们拥有120年的技术积累经验，同时我们设立了超高的安全目标。在这样的基础之上，我们展开了详细的全体系设计，比如说车身骨骼怎么设计，比如乘员舱的设计，包括约束系统怎么控制人体的移动……在高目标的基础上，将目标层层分解到每一个零件，每一处细节设计中。其次在开发过程中，我们会通过不断的实验和反馈来确认是否达到目标要求。最后再结合现生产，通过DRPW先进的生产体系，确保产品的一致性。”正因为如此，科雷嘉曾在C-NCAP碰撞测试中获得57.6分的同批次最高分。近期科雷傲也荣获C-NCAP碰撞测试的五星评级。

最后，东风雷诺市场销售部副部长罗朗（Laurent Diot）先生向我们描述了东风雷诺关于未来的动作：“我们在中期事业计划里已说到，到2020年我们会引入9款产品，其中3款是电动车型。雷诺在欧洲是电动车细分市场的领导者，市场份额高达25%。雷诺会通过引入新的电动车产品，并按照新的生产方式生产电动车，共同和其他企业尝试解决气候变暖问题，我们会以差异化方式为这个社会做出独特的贡献。” （焦坚英）