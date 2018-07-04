中国新主流媒体汽车联盟走进东风Honda

6月27日，“中国新主流媒体汽车联盟”走进东风Honda，深入了解企业生产经营和发展状况，并与东风Honda的相关领导进行深度交流与沟通。

在东风Honda，联盟人士参观了第二工厂总装生产线。据介绍，第二工厂年标准产能24万辆，目前主要生产XR-V、思域、杰德、竞瑞、哥瑞。第二工厂的总装车间拥有全球首创的自动升降台板，噪音小、能耗低，实现了车型装配作业的高度灵活性，既大幅提高了生产效率，还降低了工人的劳动强度。同时，车辆在生产过程中还广泛应用了本田FUN-TEC技术，大大提升了车辆在安全、环保、舒适等领域的价值。例如，在车身安全上，本田采用了独到的ACE安全车身结构，成员舱采用高强度钢材，车辆安全性能大为提升。先进的设备、一流的生产工艺和科学有效的现场管理，使东风Honda第二工厂成为本田全球的标杆工厂。

对品质的严格把控是东风Honda的立身之本。除了大量机器人对整车进行精准组装外，每一辆车还有专业检测技师对其进行严谨调试，只要在质量把控上有疑问就会实行一票否决，查出问题并彻底解决。

先进工艺的大量应用和对质量的严格把控，使得东风Honda旗下车型持续畅销。今年4月思域销售近2万辆，1-5月累计销售近8万辆；4、5月，XR-V连续两月销量均保持在1.4万辆左右。值得关注的是，混动版CR-V 1-5月累计销售近万辆，呈现出稳步上升的态势。

紧随市场消费升级，东风Honda将于今年7月下旬发布全新品牌战略，同时后期还将投放更多新产品，为消费者带来高品质用车体验。今年北京车展，INSPIRE概念车惊艳亮相，其量产车也将于今年下半年上市，届时将携手CR-V、思域、XR-V等畅销车型，进一步强化东风Honda“SUV+中级车+中高级车”产品布局； 同时也将作为东风Honda旗舰级轿车，为中高级轿车市场注入新的活力。

东风Honda一直致力于成为社会期待存在的企业。本次活动中，媒体朋友们还参观了东风Honda环境展示馆和青少年汽车知识见习基地。这些都是企业绿色发展理念的集中体现，生动展示了东风Honda向社会特别是向下一代普及汽车知识和环保公益理念所作的努力。此外，东风Honda还积极开展植树造林，援建希望小学和举办环保创意大赛等丰富多彩的公益活动，以积极的行动践行企业社会责任。

2018年，东风Honda迎来了成立15周年，累计获得近400万用户的支持与信赖。以此为契机，东风Honda将步入全新发展阶段，为更多消费者持续打造优质驾乘生活。 （焦坚英）